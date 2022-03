Senatsanhörung von Bidens Kandidatin für höchstes US-Gericht beginnt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Kandidatin von US-Präsident Joe Biden für einen Richterposten am Obersten Gericht, Ketanji Brown Jackson, muss sich ab Montag (16.00 Uhr) vor dem Justizausschuss des Senats vorstellen. Der Senat muss der Personalie zustimmen. Sollte die 51-jährige Juristin bestätigt werden, würde in den USA erstmals eine schwarze Frau Richterin am Supreme Court werden. An diesem Montag soll sich Jackson zunächst vorstellen. Am Dienstag beginnt dann die Befragung der Juristin. Die Anhörung ist bis Donnerstag angesetzt.

Der liberale Richter Stephen Breyer hatte im Januar seinen Rücktritt angekündigt. Somit hat Biden erstmals die Chance, einen Posten am Supreme Court zu besetzen. Jackson ist Richterin am Berufungsgericht des Hauptstadtdistrikts District of Columbia. Sie hat an der Elite-Universität Harvard studiert und arbeitete etwa als Anwältin. Biden bezeichnete sie als eine der "klügsten Juristinnen unseres Landes". Die Personalie ändert nichts an der konservativen Mehrheit an dem Gericht, ist politisch aber von großer Bedeutung. Richterinnen und Richter am Supreme Court werden auf Lebenszeit ernannt. Ihre Auswahl ist ein hart umkämpfter politischer Prozess./nau/DP/mis