Senatorin bekräftigt: Abiturprüfungen in Berlin finden statt

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz Schulschließungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus sollen die Abiturprüfungen in Berlin wie geplant stattfinden.



Das bekräftigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) in einem am Freitag veröffentlichten Rundschreiben an alle Schulleiter. Für die Prüfungen, die ab 20. April starten, sind Scheeres zufolge besondere Maßnahmen des Infektionsschutzes geplant. So müssen die Prüfungsräume so eingerichtet werden, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und sich in der Regel nicht mehr als acht Personen gleichzeitig in einem normalen Klassenraum aufhalten./kr/DP/fba