Senator: Kein Krisenfall bei Energieversorgung in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin gibt es weiterhin keine Probleme bei der Energieversorgung infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Das unterstrich Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) am Dienstag nach der Senatssitzung. Zwar seien die Auswirkungen des Krieges in Berlin immer deutlicher zu spüren, nicht zuletzt in Form gestiegener Energiepreise. "Wir befinden uns aber nicht in einem Krisenfall", betonte Schwarz. "Die Energieversorgung ist derzeit gewährleistet."

Der Senator ergänzte: "Wir haben keine Knappheit an Ressourcen, übrigens auch nicht an Mehl etc." So manche leere Regale in den Supermärkten seien nicht auf Ressourcenmangel zurückzuführen, sondern "ausschließlich auf Hamsterkäufe und teilweise eben auch auf Spekulationsgeschäfte"./kr/DP/men