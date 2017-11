Sena präsentiert auf der Eicma 2017 die mit Spannung erwartete Momentum Smart Helmserie und das 30K Mesh Intercom-Kommunikationssystem

Mailand (ots/PRNewswire) - Sena Technologies, Inc., der führendeInnovator auf dem Markt für die Kommunikation bei Motorrädern undOutdoor-Aktivitäten, wird sein neues Sortiment anKommunikationsgeräten, Helmen und Zubehör auf der Eicma Mailand inHalle 13, Stand #S86 präsentieren. Sena wird die Momentum SmartHelmserie (einschließlich des lang erwarteten INC Helms) und das 30KMesh Intercom-Kommunikationssystem vorstellen, die beide seit ihremletzten Erscheinen auf der Eicma im Jahr 2015 erneuert wurden.Das 30K Mesh Intercom-KommunikationssystemDie Mesh Intercom-Technologie ist die nächste Generation derMotorradkommunikation. Mit nur einem Knopfdruck können Sie sichnahtlos mit einer nahezu unbegrenzten Anzahl von Fahrern im Umkreisvon einer Meile verbinden, wenn Sie die Funktion für den öffentlichenModus des 30K (https://www.sena.com/product/30k/) verwenden. Wenn einFahrer der Gruppe außer Reichweite gerät, bleibt der Rest der Gruppedank der selbstregulierenden Funktion der Sena Mesh-Technologienahtlos verbunden. Im Privatmodus kann ein Fahrer eine Gruppe mit biszu 16 Fahrern bilden und uneingeschränkt viele Gäste können zuhören.Das 30K ist weiterhin mit Bluetooth 4.1 kompatibel und kann sich mitbis zu 3 weiteren Sena- und nicht Sena-Bluetooth-Geräten verbinden.Zusätzlich zur technisch fortschrittlichen Mesh-Technologie verfügtdas 30K über die gleichen Funktionen wie bisherige Sena-Geräte, diees Fahrern ermöglichen, Telefongespräche zu führen, Musik undGPS-Richtungsanweisungen zu hören und vieles mehr. Das 30K wird abdem Anfang des Q4 2017 verfügbar sein und im Einzelpaket EUR 329 / imDoppelpaket EUR 579 kosten.Die Momentum Smart HelmserieDie Momentum Smart Helmserie(https://www.sena.com/product/momentum-helmet/) kommt und wird aufder AIMExpo präsentiert. Die Serie besteht aus 5 intelligenten Helmenmit integriertem Bluetooth, die über unterschiedliche Funktionenverfügen, und schließt den lange erwarteten Momentum INC Helm(https://www.sena.com/product/noise-control-helmet/) ein. Sena hatjeden Helm von Grund auf neu entwickelt und zum ersten Mal werdenFahrer unsere branchenführende Technologie so hören können, wie siegehört werden sollte. Die ideale Integration von Senas Technologiesorgt für ein unvergleichliches Hörerlebnis. Alle Modelle sind vomDOT (Verkehrsministerium) zugelassen und bestehen aus einemaerodynamischen Glasfaserverbundgehäuse mit Multi-Density-EPS fürzusätzlichen Schutz im Falle eines Aufpralls. Hier finden Sie unserekomplette Pressemappe (https://www.dropbox.com/sh/36sblpflc85w9po/AACMC6NajoT5e4sbwCuMjhUKa?dl=0) mit Informationen über alle Modelle derMomentum Smart Helmserie. Der Einzelhandelspreis der Helme variiertvon EUR 419 - EUR 719 ($ 399 - $ 699).Die Eicma ist für das Publikum am Donnerstag, dem 9. November, von09:30-18:00 Uhr, am Freitag, dem 10. November, von 09:30 bis 22:00Uhr sowie am Samstag und Sonntag, dem 11. und 12. November, von 09:30bis 18:30 Uhr geöffnet. Sena befindet sich auf Stand #S86. WeitereInformationen und Karten für die Messe finden Sie auf der Website vonEicma (http://www.eicma.it/).Über Sena Technologies, Inc.Sena Technologies, Inc. ist der weltweite Innovationsführer imBereich der Bluetooth-Technologie für den Motor-, Action- undOutdoor-Sportbereich und ermöglicht Echtzeit-Kommunikation inmittendes Geschehens. Sena bietet seine Produktpalette weltweit über seinglobales Netzwerk aus Vertriebs- und Einzelhändlern sowie OEMPartnern an. Informationen über Sena Technologies, Inc. und seinegesamte Produktlinie erhalten Sie unter www.sena.com oder durchKontaktaufnahme mit marketing.eu@sena.com für Rückfragen.Facebook: facebook.com/senabluetoothTwitter: @senabluetoothInstagram: @senabluetoothYoutube: @senabluetooth#RideConnectedFoto -http://mma.prnewswire.com/media/598578/Sena_Technologies_30K.jpgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/598579/Sena_Logo.jpgOriginal-Content von: Sena Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell