Sempra Energy Aktie: In selten guter Lage!

An der Börse New York notiert die Aktie Sempra Energy am 31.10.2021, 02:56 Uhr, mit dem Kurs von 127.63 USD. Die Aktie der Sempra Energy wird dem Segment "Multi-Hilfsprogramme" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Sempra Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Die Aktie von Sempra Energy gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 22,67 insgesamt 46 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Multi-Dienstprogramme", der 42,11 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Sempra Energy schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,54 % und somit 0,01 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,55 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Sempra Energy-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (145,14 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 13,72 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 127,63 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Sempra Energy eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.