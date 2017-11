Semperit-Aktie: Starke Halbjahreszahlen?

Liebe Leser,

Semperit hat auf den ersten Blick starke Halbjahreszahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um 5,2% und der Gewinn um 18,4%. Die operative Marge verbesserte sich von 8,3 auf 11,8%. Allerdings waren die Ergebnisse von Sondereffekten geprägt. Auf bereinigter Basis schrumpfte die Marge von 7,7 auf 1,3%. In allen Sparten lief es nicht rund. Der Sektor Industrie mit den Sparten Semperflex, Semperform und Sempertrans meldete einen Rückgang des operativen Ergebnisses um 61% auf 16,6 Mio €.

Semperit will in Asien und Nordamerika expandieren

Entsprechend wurden Restrukturierungen beschlossen. In der Sparte Sempermed schoss das operative Ergebnis zwar von 1,2 auf 48,1 Mio € nach oben. Verantwortlich waren jedoch Sondererträge in Höhe von 85 Mio €. Die eingeleiteten Sparmaßnahmen zeigten dagegen noch nicht die gewünschte Wirkung. Auf bereinigter Basis schrieb die Sparte einen Verlust von 4 Mio €.Um die Rentabilität zu steigern, entwickelt Semperit jetzt eine neue Strategie. Alle Sparten werden überprüft. Einige Bereiche könnten verkauft, andere durch Zukäufe gestärkt werden.

Denn der Konzern ist zu breit aufgestellt, hat zu viele Konkurrenten, bedient keine attraktiven Wachstumsmärkte und ist zu sehr auf Europa fokussiert. Insofern will Semperit in Asien und Nordamerika expandieren und Marktchancen in Nischen der Autoindustrie nutzen. Das Management hat keine konkrete Jahresprognose abgegeben. Das bereinigte operative Ergebnis wird aber die 41 Mio € des Vorjahres deutlich verfehlen, zumal jetzt auch noch eine Geldstrafe wegen eines Kartellverstoßes droht.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.