Semperit-Aktie: Da kann man nur noch staunen

In allen wichtigen Regionen und bis auf Sempertrans auch in allen Sparten sind die Umsätze gestiegen. Die operativen Ergebnisse waren in allen Sparten positiv. Insgesamt verbesserte sich die operative Marge vor Abschreibungen (EBITDA-Marge) von 22,5 auf 30,6%. Wachstums- und Ergebnistreiber Nummer 1 war einmal mehr die Sparte Sempermed. Dort ist der Umsatz um 39,4% gestiegen, und das EBITDA hat sich… Hier weiterlesen