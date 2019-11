SemGroup: Endlich!

Für die Aktie SemGroup aus dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" wird an der heimatlichen Börse New York am 04.11.2019, 19:15 Uhr, ein Kurs von 16.37 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von SemGroup gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 48,01 insgesamt 35 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 74,2 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt SemGroup mit einer Rendite von -3,29 Prozent mehr als 59 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 55,28 Prozent. Auch hier liegt SemGroup mit 58,57 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für SemGroup beträgt bezogen auf das Kursniveau 11,6 Prozent und liegt mit 1,8 Prozent über dem Mittelwert (9,8) für diese Aktie. SemGroup bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.