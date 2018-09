Seltsame Wetten auf einen seltsamen Präsidenten / Wettanbieter BET90 präsentiert Spezialwetten zu US-Präsident Donald Trump

Hamburg (ots) - Dass Donald Trump jemals Präsident der USA seinwürde, das galt noch vor kurzem als undenkbar. Doch das Undenkbareist eingetroffen - und damit auch die Gewissheit, dass heutzutageüberhaupt nichts mehr undenkbar ist.Wettanbieter BET90 (www.bet90.com) hat daher folgende, überwiegendnur schwer vorstellbare POTUS-Spezialwetten aufgesetzt:Tritt Donald Trump noch während seiner ersten Amtszeit alsUS-Präsident zurück?Quote 7.50 für JA.Gibt Donald Trump während seiner ersten Amtszeit Alaska an Russlandzurück?Quote 151.00 für JA.Wird Donald Trump während seiner ersten Amtszeit vom Blitz getroffen?Quote 501.00 für JA.Kommt es noch während der ersten Amtszeit von Donald Trump zu einemImpeachment?Quote 1.50 für NEIN, Quote 2.50 für JA.Wird Donald Trump während seiner ersten Amtszeit derFriedensnobelpreis verliehen?Quote 67.00 für JA.Direkt zu den Wetten geht es unter folgendem Link:https://www.bet90.com/bet90-spezialwetten/donald-trump-specials/Über BET90BET90 wurde 2010 in Malta gegründet, Die Gründer von BET90verfügen über langjährige Wettexpertise und innovative Ideen -bereits 2005 entwickelten sie mit dem Konzept der Livewette 0:0 einvöllig neuartiges Format, das heute fester Bestandteil jedesWettanbieters ist. Mit einem klaren Fokus auf Fußball und diebeliebtesten Wettarten stieg BET90 in den Markt ein. Inzwischen hatsich BET90 zum Komplettanbieter für Sportwetten entwickelt. BET90 istSponsor der Handballer des THW Kiel. www.bet90.com.Pressekontakt:BET90 Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: BET90, übermittelt durch news aktuell