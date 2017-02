Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Berlin (ots) -Pfizer nutzt den heutigen Tag der Seltenen Erkrankungen für eineAktion in Berlin und Freiburg: An öffentlichen Plätzen werdenPassanten für einen guten Zweck zur "Fotoaktion" gebeten."Selten" kommt häufiger vor als man denkt: Rund vier MillionenMenschen in Deutschland leiden an einer Seltenen Erkrankung. VielePatienten sind über Jahre auf der Suche nach der richtigen Diagnoseund weit entfernt von einer adäquaten Therapie. Um auf das Schicksaldieser Menschen aufmerksam zu machen, nutzt Pfizer den Tag derSeltenen Erkrankungen für eine Aktion in Berlin und Freiburg: Anöffentlichen Plätzen werden Passanten für einen guten Zweck zur"Fotoaktion" gebeten. Jede Aufnahme wird auf der Seitehttp://www.pfizer.de/rarediseaseday in einer Spendengalerie gezeigtund ist dort noch bis zum 31. März 2017 verfügbar. Für jedes Bildspendet Pfizer an die PatientenorganisationTurner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e.V.Pressekontakt:Pfizer Deutschland GmbHUnternehmenskommunikationLinkstraße 10, D-10785 BerlinTelefon: +49 (0)30 - 55 00 55 - 51088E-Mail: presse@pfizer.comInternet: www.pfizer.deTwitter: www.twitter.com/pfizer_deYoutube: www.pfizer.de/youtubeOriginal-Content von: Pfizer Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell