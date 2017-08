Seltene Schmuckstücke auf Norddeutschlands Straßen: Diese Autos starten bei der 10. Hamburg-Berlin-Klassik 2017 (FOTO)

Hamburg (ots) -Einziger noch fahrbereiter Fiat 1100 TV Boano Sport Coupé nimmtteil / 180 Oldtimer und Youngtimer starten vom 24. bis 26. August2017 / Rallye beginnt und endet in Hamburg und führt unter anderemdurch die Hansestädte Buxtehude, Salzwedel und Lübeck / ÄltestesFahrzeug ist von 1929Die Stars während der 10. Hamburg-Berlin-Klassik 2017 sind die 180Oldtimer und Youngtimer: Rollende Legenden aus acht Jahrzehnten sindvom 24. bis 26. August 2017 auf Norddeutschlands Straßen unterwegs.Dabei werden während der drei Rallyetage Modelle von rund 50verschiedenen Marken zu bewundern sein. "Neben liebgewonnenenKlassikern fahren zu unserem zehnten Jubiläum viele seltene,aufregende Modelle mit", sagt Hans Hamer, Verlagsgeschäftsführer derVerlagsgruppe Auto, Computer & Sport. "Daran haben nicht nur dieTeilnehmer ihre Freude: Alle Zuschauer sind herzlich eingeladen, sichdie Traumwagen aus der Nähe anzusehen."Und das sind die seltenen Schmuckstücke: Der Thurner RSR von 1971ist einer von nur 124 in Handarbeit gebauten Sportwagen mitFlügeltüren und Karosserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Auchder Melkus RS1000 von 1985, ebenfalls ein Kunststoff-Flügeltürer, hathohen Seltenheitswert. Der Sportwagen aus Dresden wurde auf Basis desWartburg 353 entwickelt und nur 101-mal gebaut. Wirklich einzigartigist der Fiat 1100 TV Boano Sport Coupé (Baujahr 1956): An der 10.Hamburg-Berlin-Klassik 2017 nimmt das einzige noch fahrbereiteExemplar teil. Das Design ist an den Ferrari 250 GT Boano angelehnt -die Karosserie ist aus Aluminium, nur die Türen sind aus Stahl.Der Mazda Cosmo von 1968 ist das erste Auto mitZweischeibenwankelmotor. Das teilnehmende Exemplar wird extra für dieRallye in Stand gesetzt. Die Restaurierung wird auf einem eigenenYoutube-Kanal gezeigt und von den Auto-Experten Det Müller und CyndieAllemann moderiert. Zudem kommen Fans von Vorkriegsautos voll aufihre Kosten: Die ältesten Autos im Starterfeld sind ein Bentley 4.5Litre Le Mans, Baujahr 1929, und ein Riley Special von 1933.Bei der 10. Hamburg-Berlin-Klassik 2017 treffen die Klassiker aufnorddeutschen Charme. Die Rallye startet und endet in Hamburg undführt unter anderem durch die Hansestädte Buxtehude, Salzwedel undLübeck. Auch wenn es dieses Jahr nicht in die Hauptstadt geht, nachBerlin fahren die Teilnehmer trotzdem: Für die Teams geht es an Tagdrei nach Berlin bei Seedorf in Schleswig-Holstein. Hans Hamer:"Unberührte Natur, traditionsreiche Städte und dazwischen 180historische Fahrzeuge: Diese Rallye wird für Teilnehmer und Zaungästeein unvergessliches Erlebnis."Weitere Informationen im Anhang oder unter:www.hamburg-berlin-klassik.deAUTO BILD KLASSIK im Internet: www.autobild-klassik.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD KLASSIK" honorarfreiÜber die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik:Seit 2008 veranstaltet AUTO BILD KLASSIK - das Magazin fürOldtimer und Youngtimer - jedes Jahr die RallyeHamburg-Berlin-Klassik. Die Fahrer der 180 Oldtimer und Youngtimerbestreiten dabei eine jährlich variierende Strecke durchNorddeutschland. Wichtig ist AUTO BILD KLASSIK als Veranstalter einegrößtmögliche Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren undPreisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern ausder Automobilbranche und Prominenten stehen sowohl Spaß als auch dasemotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- undZuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einer landschaftlichreizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einemabwechslungsreichen Rahmenprogramm.Ihre Fragen beantwortet:Katharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell