Seltene Erkrankungen: Pfizer lädt Betroffene, Angehörige und Interessierte sowie Ärzte zum Austausch ein / Informationsabend für Betroffene und Angehörige (FOTO)

Berlin (ots) -Eine bessere Versorgung von Menschen mit Seltenen Erkrankungen istdas zentrale Thema eines von Pfizer veranstalteten Informationsabendsin der Berliner Urania. Auf dem Programm stehen am 20. Juni von 18.00bis 21.00 Uhr ein Gespräch mit einer Patientin, ein Impulsvortrag zuso genannten Orphan Drugs und eine offene Gesprächsrunde mitExperten. Interessierte, Betroffene und ihre Familien haben hier dieMöglichkeit, Informationen aus erster Hand zu erhalten, Fragen zustellen und sich auszutauschen. Durch den Abend führt rbb-ModeratorUlli Zelle.Rund vier Millionen Deutsche sind direkt betroffen: Sie leben miteiner der insgesamt rund 7.000 bis 8.000 bekannten SeltenenErkrankungen. Meist erhalten Betroffene im Schnitt erst nach siebenJahren eine zutreffende Diagnose. "Wir wollen dazu beitragen, dieseZeitspanne deutlich zu verkürzen. Deshalb setzen wir uns bei Pfizerfür eine bessere Aufklärung der Öffentlichkeit über SelteneErkrankungen ein. Dafür arbeiten wir eng mit Ärzten undPatientenorganisationen zusammen", sagt Nicole Schlautmann, Leiterindes Geschäftsbereiches Rare Disease bei Pfizer Deutschland. Dieseregelmäßigen Informationsveranstaltungen zu Seltenen Erkrankungensind ein wichtiger Teil dieses öffentlichen Engagements.Aufmerksamkeit stärken - Chancen nutzenDer Informationsabend am 20. Juni ist der Dritte dieser Reihe undsteht unter dem Motto "Aufmerksamkeit stärken - Chancen nutzen". Diekostenlose Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) undendet gegen 21.00 Uhr. Auf dem Programm steht zunächst ein Gesprächmit Catrin Ender und einem Spezialisten der seltenen LungenerkrankungLAM. Sie berichtet über ihren Einsatz für eine bessere Versorgung vonMenschen mit der seltenen Lungenerkrankung Lymphangioleiomyomatose(LAM), von der sie selbst betroffen ist. Catrin Ender istVorstandsvorsitzende der LAM Selbsthilfe e. V. Deutschland.Es folgt ein Impulsvortrag über so genannte Orphan Drugs und dieöffentliche Debatte über Therapiemöglichkeiten für SelteneErkrankungen. Im Anschluss daran diskutieren zum Thema "BessereVersorgung von Menschen mit Seltenen Erkrankungen". Besucher derVeranstaltung können ihre Fragen an die Referenten stellen. NebenCatrin Ender sind auf dem Podium vertreten Prof. Dr. med. HubertWirtz, Leiter der Abteilung für Pneumologie am UniversitätsklinikumLeipzig, Dr. Siegfried Throm, GeschäftsführerForschung/Entwicklung/Innovation des Verbandes ForschenderArzneimittelhersteller (vfa) und vfa bio, sowie PD Dr. Peter-AndreasLöschmann, Medizinischer Direktor bei Pfizer Deutschland. Derrbb-Moderator Ulli Zelle moderiert und führt durch den Abend.Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nichterforderlich.Datum und Ort:Mittwoch, 20. Juni 201818:00 bis ca. 21:00 UhrTagungszentrum der Urania e.V.An der Urania 1710787 BerlinParkmöglichkeiten auf dem Hof der Urania, Zufahrt überKleiststraße 13Pfizer 2018 - zehn Jahre Deutschlandzentrale in BerlinWenn Menschen krank werden, können sich viele Dinge für sieverändern - ein oft schwieriger Weg beginnt. Mehr als 10.000 Forscherund etwa 97.000 Mitarbeiter arbeiten bei Pfizer daran, Menschen aufdiesem Weg zu unterstützen. Sie entwickeln und vertreiben innovativeMedikamente und Impfstoffe sowie einige der weltweit bekanntestenrezeptfreien Produkte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New Yorkerzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtumsatz von 52,8 MilliardenUS-Dollar.Seit 60 Jahren ist Pfizer auch in Deutschland vertreten undbeschäftigt in Berlin, Freiburg und Karlsruhe derzeit insgesamt mehrals 2.000 Mitarbeiter. In Berlin befindet sich seit 2008 auch dieDeutschlandzentrale - ein Grund zum Feiern, wie wir finden. DasUnternehmen und seine rund 650 Beschäftigten am Standort sind mit derStadt mittlerweile fest verbunden. Vom Potsdamer Platz aus steuertPfizer unter anderem seine Onkologie-Sparte für rund 50 Länder - vonEuropa über Japan und Südkorea bis nach Australien und Neuseeland.Pressekontakt:Pfizer Deutschland GmbHUnternehmenskommunikationUlrike GroßheimLinkstraße 10, D-10785 BerlinTelefon: +49 (0)30 - 55 00 55 - 51088E-Mail: presse@pfizer.comInternet: www.pfizer.deTwitter: www.twitter.com/pfizer_deYoutube: www.pfizer.de/youtubeOriginal-Content von: Pfizer Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell