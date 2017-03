Sellering für Ende der Russland-Sanktionen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) hat sich erneut für einen Abbau der EU-Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. "Wir sollten zu einem möglichst schnellen Ende der wechselseitigen Sanktionen kommen", sagte Sellering der "Welt". Die Konflikte könnten "nur durch Gespräche auf Augenhöhe gelöst werden. Das setzt voraus, dass sich beide Seiten aufeinander zubewegen", so der SPD-Politiker.

"Ich teile die Sorge unseres Außenministers, dass wir nicht in die Mechanismen des Kalten Krieges zurückfallen dürfen." Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte am vorigen Donnerstag Russland besucht. Ein Ende der Sanktionen hatte er dabei nicht in Aussicht gestellt. An diesem Montag will Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) für drei Tage nach Moskau reisen. Berlin ist Partnerstadt Moskaus. Müller will in der russischen Hauptstadt unter anderem Bürgermeister Sergej Sobjanin treffen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur