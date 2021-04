„Sell in May and go away“: Dieses Jahr die beste Option?

Eine bekannte Börsenweisheit besagt: Sell in May and go away. Sinngemäß bedeutet das, dass es als Investor clever sein kann, seine Aktien im Mai zu verkaufen und sich über die Sommermonate anderen Dingen zu widmen. Die Rendite, so das Zitat, findet in einem Zeitraum zwischen September und Mai eines jeden Jahres statt.

Zu dem Zitat gehört jedoch außerdem, dass man im September zurückkommen soll. But Remember to come back in September, ist der zweite Teil dieses Zitats, das das Sell in May and go away abrundet.

Wie jetzt ein bekannterer US-amerikanischer Investor titelt, könnte dieses Zitat in diesem Jahr eine gute Alternative sein. Lass uns im Folgenden einmal schauen, wieso. Wobei die Gründe vielleicht sehr offensichtlich sein könnten.

Sell in May and go away: 2021 eine Option

Genauer gesagt ist es Jay Woods, der diese Börsenweisheit aus dem Zitate-Fundus der Investorengemeinde ausgegraben hat. Woods ist Chef-Stratege bei DriveWealth Institutional, der sich im letzten Jahr 2020 noch über die Börsenweisheit Sell in May and go away lustig gemacht hat. Scherzhaft fragte der Investor in Anbetracht der niedrigen Kurse und des damals gerade erst abgeschlossenen Crashs: Wohin soll man als Investor denn gehen?

In diesem Jahr ist die Ausgangslage für Woods anders. Demnach sollten Investoren im Mai wirklich darüber nachdenken, einen Teil der Aktien zu verkaufen oder ihre Beteiligungen in Gänze zu veräußern. Die Indexstände sind hoch, die Bewertungen vergleichsweise teuer. Selbst die Öffnungsschritte und ein weiterer Turnaround könnten kaum weiteres Potenzial bedeuten.

Im Mai seine Aktien zu verkaufen ist daher für Woods die beste Option. Sowie auch, die womöglich neuen Freiheiten in einer Zeit post-COVID-19 wieder zu genießen. Ob das für Foolishe Investoren wirklich der cleverste Ansatz ist? Eine interessante Frage.

Kein Markt-Timing aus Foolisher Perspektive

Die Börsenweisheit Sell in May and go away ist für mich in diesem Jahr in einer Hinsicht von Bedeutung: Als Foolisher Investor überlege ich mir unternehmensorientiert, an welche Beteiligungen ich glaube. Oder womöglich auch nicht mehr. Der Zeitpunkt ist natürlich günstig, um sich von schwächeren Aktien zu trennen, an die man langfristig orientiert nicht mehr so recht glaubt.

Was den Rest angeht: Daran halte ich natürlich fest. Auch die Börsenweisheit Sell in May and go away ist schließlich nichts anderes als der Versuch, den Markt zu timen. Etwas, das funktionieren kann, ein Fünkchen Wahrheit steckt schließlich auch in dieser Weisheit, aber auch in die Hose gehen.

Deshalb sei vorsichtig, was die Adaption solcher Zitate angeht. Es kann cleverer sein, langfristig einen Buy-and-Hold-Ansatz zu verfolgen. Oder weniger stressig, was das Einschätzen des Potenzials oder eines günstigen Wiedereinstiegszeitpunkts angeht.

