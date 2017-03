SellUp gibt dem Vertrieb mit eyeCall ein neues Gesicht (FOTO)

Bochum (ots) -Die 2016 gegründete SellUp Consulting GmbH digitalisiert mit ihrementwickelten Vertriebstool "eyeCall" die telefonische Kaltakquise.Die interaktive Video-Lösung richtet sich vor allem an Unternehmen,die im B2B-Geschäft tätig sind und erklärungsbedürftige Produktevertreiben.Was ist eyeCall?eyeCall ist eine cloudbasierten Digitallösung zurNeukundenakquise, welche die Vorteile der Videokommunikation in sichvereint. Bisherige Lösungen sind für die klassische Kaltakquise nichtnutzbar, weil sie beim Kunden durch anfallende Installationen Hürdenauf-, statt abbauen.Bei eyeCall meldet sich der Verkäufer telefonisch bei seinempotentiellen Kunden und bittet ihn, eine individuell für ihngenerierte Domain in den Browser einzugeben. Ohne, dass eineInstallation notwendig wird, ist es dem Kunden möglich, seinenGesprächspartner zu sehen und von ihm digital durch das Produktgeführt zu werden. Voraussetzung einer problemlosen eyeCall-Nutzungist lediglich eine stabile 16 Mbit Internetverbindung und dieaktuelle Version einer der gängigen Internetbrowser.Welche Vorteile bringt eyeCall?Die Option der Videokommunikation erlaubt dem Vertriebler imVerkaufsgespräch neben seiner Stimme auch mit Mimik und Gestik zuarbeiten. Diese Form der Kundenansprache steigert denWiedererkennungswert des Verkäufers und die Vertrauensbereitschaftdes Kunden. Außerdem verkürzt die Funktion, Dateien direkthochzuladen, den allgemeinen Sales-Zyklus, indem weniger Telefonateund keinerlei Kundentermine vor Ort bis zum Verkaufsabschlussnotwendig werden. Die einfache Bedienung erlaubt darüber hinaus eineschnelle Einarbeitung der Mitarbeiter.Die Geschäftsidee Gegründet wurde die SellUp Consulting GmbH mitder Vision, das negative Image der telefonischen Kaltakquise zuverbessern. Mit dem entwickelten Vertriebstool eyeCall, soll derVertrieb in Deutschland persönlicher und effizienter gestaltetwerden.Weitere Informationen zu eyeCall erhalten Sie auf www.eyecall.de.Unternehmensportrait:Die SellUp Consulting GmbH ist ein 2016 von Nikolas Schran undMichael Kreider gegründetes Dienstleistungsunternehmen mit Sitz inBochum. Es ist aus der Überzeugung heraus entstanden, dass auchVertrieb dem Trend der Digitalisierung folgen sollte. Auf Grundlagedessen hat die SellUp Consulting GmbH eyeCall entwickelt: Eininteraktives Vertriebstool, welches dem Verkäufer viainstallationsfreier Ein-Wege-Videoverbindung ermöglicht, den Kundendurch sein Leistungsangebot zu führen und dem Vertriebsgesprächwieder mehr Persönlichkeit zu verleihen. Mehr dazu aufhttp://www.sellup.dePressekontakt:SellUp Consulting GmbHPressekontaktDana BörnkeT: 0234 / 601454 14E: boernke@sellup.deOriginal-Content von: SellUp Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell