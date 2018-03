Selfies ungeschminkt - Leben für die Likes

Frankfurt (ots) - Der Industrieverband Körperpflege- undWaschmittel e. V. veröffentlicht die Ergebnisse der neuenJugendstudie "Selfies ungeschminkt", durchgeführt von Lönneker &Imdahl rheingold salon.Selfies gehören heute zum Leben der Jugendlichen ganzselbstverständlich dazu. 85 Prozent von ihnen machen Selfies, 39Prozent klicken wöchentlich auf den Auslöser und 26 Prozent sagen,dass sie sich sogar täglich aufnehmen. Als Selfie-Macher sehen sichtrotzdem die wenigsten. Nur 27 Prozent der Jugendlichen geben zu,dass Selfies eine zentrale Bedeutung für sie haben. Dietiefenpsychologisch-repräsentative Studie "Selfies ungeschminkt"entschlüsselt, warum die Jungs und Mädchen so ambivalent mit demThema Selfies umgehen und welche Bedeutung die Selfies eigentlich fürsie haben.In qualitativen Einzelinterviews offenbarten die jungen Menschen,dass es ihnen einerseits peinlich ist, dass sie Selfies machen. Sowurden Selfies einfach in Portraits, Urlaubsbilder oder Bilder mitFreunden umgedeutet. Andererseits ist es ihnen sehr wichtig, übereinen individuellen Stil, das Posing sowie die Wahl des richtigenHintergrunds und des Make-ups zu zeigen, dass sie wissen, was beiSelfies gerade angesagt ist. 50 Prozent der Befragten geben an, dasssie erkennen können, ob ein Selfie zeitgemäß ist. Ines Imdahl,Studienleiterin und Geschäftsführerin von Lönnecker & Imdahlrheingold salon: "Selfies gehören zur Selbstfindung der Jugendlichenheute dazu. Indem sie sich von anderen abgrenzen und sagen, dass sienichts mit dem Selfie-Hype zu tun haben und gleichzeitig allegeheimen Codes beim Selfie machen befolgen, finden sie zwischendiesen beiden Extremen ihren eigen Stil und ihre eigenePersönlichkeit. Selfies sind für Jungs und Mädchen also extremwichtig." [...]Die Pressemappe finden Sie hier: http://bit.ly/2pnURokwww.ikw-jugendstudie.orgPressekontakt:Karen KumposchtPublic Relations/Public Affairs ManagerinIndustrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.The German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent AssociationMainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am MainT +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631kkumposcht@ikw.org / www.ikw.orgOriginal-Content von: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW), übermittelt durch news aktuell