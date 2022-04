Selenskyj: UN können Funktionen derzeit nicht erfüllen

KIEW (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die Funktionsfähigkeit der Vereinten Nationen aktuell nicht als gegeben an. Die UN seien "derzeit nicht in der Lage, die Funktionen zu erfüllen, für die sie geschaffen wurden", sagte er in einer Videoansprache. "Der UN-Sicherheitsrat existiert, die Sicherheit in der Welt existiert aber nicht."

Und daran sei nur ein Staat schuld - Russland. Moskau diskreditiere die UN und alle anderen internationalen Institutionen, an denen es noch teilnimmt. Der ukrainische Präsident hatte zuvor bereits vor dem UN-Sicherheitsrat gefordert, den Einfluss Russlands in den Vereinten Nationen zu senken. Er drängte auf einen Ausschluss Russlands aus dem Sicherheitsrat.

