Selective Insurance: Ein unsicheres Investment?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Selective Insurance am 12.08.2019, 06:51 Uhr, mit dem Kurs von 80.19 USD. Die Aktie der Selective Insurance wird dem Segment "Schaden- und Unfallversicherung" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Selective Insurance auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,5 ist die Aktie von Selective Insurance auf Basis der heutigen Notierungen 59 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" (44,92) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Selective Insurance schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Versicherung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1 % und somit 2,04 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,04 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Selective Insurance erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,45 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 6,35 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +25,1 Prozent im Branchenvergleich für Selective Insurance bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,13 Prozent im letzten Jahr. Selective Insurance lag 23,32 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.