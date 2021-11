Selective Insurance Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Selective Insurance Group":

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Selective Insurance am 31.10.2021, 11:44 Uhr, mit dem Kurs von 78.37 USD. Die Aktie der Selective Insurance wird dem Segment "Schaden- und Unfallversicherung" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Selective Insurance nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Selective Insurance im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Selective Insurance. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,46 % ist Selective Insurance im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (3,23 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,77 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Selective Insurance in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Selective Insurance haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Selective Insurance bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.