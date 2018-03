Selecta erhält per Anfang April neuen Finanzchef

Cham ZG (awp) - Beim Verpflegungsautomaten-Betreiber Selecta gibt es einen Wechsel im Top-Management. Gabriel Pirona wird per Anfang April Nachfolger von Hugues Rougier auf dem Posten des Finanzchefs. Er war in den vergangenen drei Jahren als CFO bei der börsennotierten britischen Gesellschaft Photo-Me tätig, wie Selecta am Mittwoch mitteilte.

Rougier verlasse das Unternehmen derweil auf eigenen Wunsch, um sich anderen Tätigkeiten ausserhalb ... Mehr lesen…

