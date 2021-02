Selecta Biosciences Aktie: Warum die Aktie plötzlich höher gehandelt wurde!

Die Aktien von Selecta Biosciences (NASDAQ:SELB) werden am Mittwoch möglicherweise höher gehandelt, nachdem ihr Direktor Timothy Springer den Kauf von 1.887.696 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 2,30 Dollar in einem Formular 4, das am Dienstag nach Geschäftsschluss eingereicht wurde, gemeldet hat. Selecta Biosciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich in der klinischen Phase befindet. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verwendung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



