Selecta Biosciences-Aktie: Veröffentlicht ermutigende Daten!

Überblick(NASDAQ:SELB) gab erste Ergebnisse der Phase-1-Studie bekannt, in der die ImmTOR-Plattform zur Abschwächung der Bildung neutralisierender Antikörper gegen ein in Gentherapien verwendetes Kapsid des Adeno-assoziierten viralen Serotyps 8 (AAV8) untersucht wurde. Am 30. Tag beobachtete Selecta bei Probanden, denen eine Einzeldosis von 0,3 mg/kg ImmTOR verabreicht wurde, einen medianen Titer der neutralisierenden Anti-AAV8-Antikörper von 1:5, ein 250-fach niedrigerer Wert als ...