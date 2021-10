Selecta Biosciences Aktie: Selecta und Ginkgo Bioworks arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von…!

Selecta Biosciences Inc. (NASDAQ:SELB) und Ginkgo Bioworks Holdings Inc.(NYSE:DNA) arbeiten gemeinsam an der Entwicklung neuartiger und verbesserter therapeutischer Enzyme für seltene und seltene Krankheiten.

Das ist passiert

Die Partnerschaft wird die Zellprogrammierungsplattform von Ginkgo und die ImmTOR-Plattform von Selecta nutzen, um potenziell transformative enzymatische Therapien zu entwickeln. Selecta hat die Rechte zur Entwicklung und Vermarktung ausgewählter therapeutischer Enzyme zur Behandlung ausgewählter Autoimmunkrankheiten erworben.



