Select Energy Services: Da kann man nur noch staunen?

Für die Aktie Select Energy Services stehen per 08.06.2020, 08:58 Uhr 6.58 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Select Energy Services zählt zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Select Energy Services auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Select Energy Services ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,44 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 388,26 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Select Energy Services erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -49,78 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 43,91 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -93,69 Prozent im Branchenvergleich für Select Energy Services bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 43,91 Prozent im letzten Jahr. Select Energy Services lag 93,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Select Energy Services ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Select Energy Services-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,28, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,1, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.