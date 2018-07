Select: Aktienanalyse vom 17.07.2018

Am 16.07.2018 ging die Aktie Select an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GM mit dem Kurs von 13,47 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Select einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Select jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Select mit einem Wert von 20,73 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Banking" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,25 , womit sich ein Abstand von 29 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Select. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Select-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 12,78 USD. Der letzte Schlusskurs (13,47 USD) weicht somit +5,4 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (13,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,2 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Select-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Select-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.