Selbstverletzendes Verhalten - deutschlandweit erster Schwerpunkt für Erwachsene

München (ots) - Sich an den Unterarmen ritzen, das ist am ehestenbekannt von Pubertierenden und Borderline-Patientinnen. Doch auchandere psychische Erkrankungen gehen mit diesem Verhalten einher,auch bei Erwachsenen und bei Männern gibt es dies Muster.Therapieangebote richten sich aber vorrangig an junge Betroffene.Deshalb eröffnet das Max-Planck-Institut für Psychiatrie (MPI) nunden ersten Schwerpunkt in Deutschland speziell für Erwachsene zurBehandlung und Erforschung von selbstverletzendem Verhalten.Häufig beginnt eine solche Störung im Kindes- und Jugendalter.Wird sie nicht behandelt, leiden Betroffene oft Jahre oder garJahrzehnte lang. Das Verhalten lässt sich in der Regel aberverringern, meistens mit einer kombinierten Behandlung ausMedikamenten und Psychotherapie. "Wir wenden verschiedenediagnostische, medikamentöse und psychotherapeutische Ansätze an, siewurden überwiegend in unserer Klinik entwickelt", erläutert MartinKeck, Chefarzt und Direktor der Klinik am MPI.Mit Selbstverletzungstagebuch Muster erkennenBevor Patienten stationär am MPI in München aufgenommen werden,sollen sie zwei Wochen lang ein Selbstverletzungstagebuch führen. Solassen sich oft schon am ersten Tag Muster erkennen, an denen dieTherapeuten zusammen mit den Patienten arbeiten. "Wichtig ist unsauch die Psychoedukation. Je besser Patienten verstehen, warum siesich selbst verletzen und was das mit ihrer Grunderkrankung zu tunhat, desto besser können wir gemeinsam mit ihnen die Therapiegestalten", betont der zuständige Oberarzt Bastian Wollweber.Selbstverletzendes Verhalten ist meistens ein Symptom einerstressbedingten psychischen Erkrankung. DieBorderline-Persönlichkeitsstörung, aber auch eine PosttraumatischeBelastungsstörung, Essstörungen oder eine Depression können beiPatienten das Verlangen auslösen, sich am eigenen Körper zuverletzen. Betroffene schneiden oder ritzen sich, verbrühen sichabsichtlich, beißen oder schlagen sich. Es geht ihnen dabei um dieVerletzung selbst, sie wollen sich bewusst Schmerz zufügen.Pressekontakt:Anke Schleefon 089 30622 263presse@psych.mpg.deOriginal-Content von: Max-Planck-Institut für Psychiatrie, übermittelt durch news aktuell