Selbstlernkurse machen Weiterbildung im Netz noch flexibler

Lübeck (ots) - Digitales Lernen entwickelt sich dank derFlexibilität und der Verbreitung digitaler Medien immer mehr zurbevorzugten Methode in der Erwachsenenbildung.Online-Lernplattformen, Erklär-Videos bei YouTube oder MOOCs habendas Thema verstärkt in den Fokus gerückt. Das Lernen im Netzentwickelt sich ständig weiter. Auch oncampus, die E-Learningtochterder Fachhochschule Lübeck, setzt auf Innovation in derOnline-Weiterbildung und bietet seit kurzem Selbstlernkurse an, dieLernen im Netz noch flexibler machen.Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt undWeiterbildungslandschaft in rasantem Tempo. Viele Seminare und Kursefinden inzwischen im Netz statt und können bequem von Zuhause aus undzu selbstgewählten Zeiten belegt werden. Dadurch wird Weiterbildungnicht nur flexibler, sondern passt auch zu der Arbeitswelt, in derdas lebenslange Lernen einen immer größeren Stellenwert einnimmt."Die Digitalisierung verändert nicht nur die Welt, in der wirarbeiten, sie verändert auch die Art und Weise, wie sich Menschenweiterbilden", weiß Farina Steinert. Sie entwickelt mit demoncampus-Team im Bereich Bildungsmanagement neue Produkte undLernwelten. "Bei der Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren alsauch mit Kursteilnehmenden beobachten wir, dass die Nachfrage nachflexibleren Angeboten stark zunimmt und der Bedarf an Betreuungabnimmt. Viele wünschen sich einen Kurs, in dem sie das Tempokomplett selbst bestimmen können. Durch Quizzes und Badges können dieTeilnehmenden ihren Lernfortschritt verfolgen und nach erfolgreichemLösen der Aufgaben erhalten sie ein Weiterbildungszertifikat."Die Kurse finden 100% online statt und können jederzeit gestartetwerden. Nach der Einschreibung haben Teilnehmende 6 Monate Zugriffauf das multimedial aufbereitete Kursmaterial. Zu den erstenAngeboten, die von oncampus als Selbstlernkurse für 50 Euro pro Kursbereitgestellt werden, zählen BWL Basics, Marketing Basics sowieSoftskill Kurse wie Zeitmanagement oder Internet-Fitness. Für dieZukunft plant oncampus weitere unbetreute Selbstlernkurse, um nochmehr Themenbereiche mit flexiblen Weiterbildungsmöglichkeiten im Netzabzudecken. Alle weiteren Informationen finden Sie aufwww.oncampus.de/blog/selbstlernkurse.Pressekontakt:Daniel Korth, Fachhochschule Lübeck, daniel.korth@fh-luebeck.de,+49 451 160 81 837Original-Content von: Fachhochschule L?beck, übermittelt durch news aktuell