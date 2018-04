Unterföhring (ots) -143 Shows in 13 Monaten. Vier Auftritte pro Woche vorausverkauften Häusern mit bis zu 13.500 Zuschauern. Der "DeutscheComedypreis" 2017 für das erfolgreichste Live-Programm. LukeMockridge bringt ganz Deutschland mit seinem zweiten Solo-Programm"Lucky Man" zum Lachen. SAT.1 zeigt "Luke Mockridge live - Lucky Man"aus der ausverkauften LANXESS-Arena in Köln am Freitag, 6. April, um20:15 Uhr zum ersten Mal im TV. Produziert wird die Show von LuckyPics. Im Anschluss gewährt Luke Mockridge in "Lucky Man - On theRoad: Die Tourdoku", um 22:20 Uhr einen Blick hinter die Kulissenseiner Live-Tour.Auf Selbstfindungstrip mit Luke MockridgeAusbildung? Studium? Oder doch lieber Backpacking durchAustralien? Nach dem heiß ersehnten Schulabschluss steht der Jugendheute die ganze Welt offen. Doch die Unendlichkeit an Möglichkeitenbringt nicht selten völlige Überforderung mit sich. Genau in dieserOrientierungsphase setzt Luke Mockridge mit seinem Programm "LuckyMan" an. Er nimmt sein Publikum gewohnt witzig, musikalisch undcharmant mit auf einen Selbstfindungstrip - und geht noch einenSchritt weiter. Denn nach der ersten großen Entscheidung stehen dienächsten Herausforderungen schon "vor der Tür": die erste eigeneWohnung, der erste große Liebeskummer, der Karrierestart. All dasgilt es zu bewältigen - und nicht zu vergessen: via Social Media fürdie ganze Welt zu dokumentieren."Luke Mockridge live - Lucky Man" am Freitag, 6. April, um 20.15 Uhrin SAT.1"Lucky Man - On the Road: Die Tourdoku" am Freitag, 6. April, um22:20 Uhr in SAT.1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Johanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell