Selbstfahrender Roboter unterstützt Ford-Mitarbeiter bei der Fahrzeugproduktion (FOTO)

Ford nutzt in seinem Werk in Valencia einen selbstfahrendenRoboter, um Teile direkt dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden,und die Arbeit bei der Fahrzeugfertigung zu erleichtern- Wenn der Roboter unterwegs auf ein Hindernis stößt, weicht erautomatisch aus. Es handelt sich um das erste System dieser Art, dasbei Ford an einem europäischen Produktionsstandort zum Einsatz kommt- Versuche zeigten, dass der Roboter mit dem Spitznamen "Survival"täglich ein Äquivalent von bis zu 40 Arbeitsstunden an Laufwegeneinspart, so dass sich Mitarbeiter auf komplexere Aufgabenkonzentrieren könnenFord entwickelt autonome Fahrzeuge, allerdings werden bis zurMarktreife noch einige Jahre vergehen. Doch schon heute zeigt einkleiner Roboter, was technisch möglich ist. Er wurde dazuprogrammiert, Ersatzteile innerhalb einer Ford-Fertigungsanlage inValencia selbsttätig dorthin zu transportieren, wo sie benötigtwerden. Wegen seiner Anpassungsfähigkeit an seine Umgebung hat derRoboter den Spitznamen "Survival" erhalten. Wie einÜberlebenskünstler kann er unvorhergesehenen Objekten ausweichen,seine Route ändern und im Bedarfsfall auch anhalten. Bei demvollständig von Ford-Ingenieuren entwickelten Roboter handelt sich umdas erste selbstfahrende Transportsystem seiner Art, das an einemeuropäischen Produktionsstandort des Unternehmens eingesetzt wird.Ein Video finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:https://youtu.be/NhPEoFBsY5g"Wir haben den Roboter so programmiert, dass er mittels Sensorenseine Fahrwege innerhalb der Fertigungsanlage erlernen kann, eineexterne Navigation ist somit nicht erforderlich", sagte EduardoGarcía Magraner, Manufacturing Manager bei Ford in Valencia, wo derRoboter derzeit erprobt wird. "Mitarbeiter dachten zunächst anDreharbeiten für einen Science-Fiction-Film, als sie dem Roboter daserste Mal begegneten. Aber sie haben sich schnell an den nützlichenHelfer gewöhnt und wissen, dass er im Zweifelsfall sicher um sieherumfährt".Die zuverlässige Lieferung von Ersatzteilen oder Schweißmaterialan verschiedene Fertigungsstationen ist ein entscheidender Faktor beider Produktion der Ford-Modelle Kuga, Mondeo und S-MAX. FürFord-Beschäftigte sind diese Transportaufgaben allerdingszeitaufwendig und zugleich auch relativ banal. Der Roboter ersetztkein Personal. Vielmehr spart er täglich ein Äquivalent von bis zu 40Arbeitsstunden an Laufwegen ein, so dass die Produktionsmitarbeiterihre verfügbare Zeit für komplexere Aufgaben nutzen können.Der Roboter ist mit einem Regalsystem ausgestattet, das über 17Ablagefächer verfügt, um Materialien mit unterschiedlichen Größen undGewichten aufzunehmen. Um Fehler zu vermeiden, wurde das Öffnen undSchließen dieser Fächer automatisiert, sodass die Mitarbeiter in denjeweiligen Bereichen nur auf die ihnen zugewiesenen Materialienzugreifen können."Seit fast einem Jahr wird der Roboter bereits in der Praxiserprobt, bisher hat er sich einwandfrei bewährt. Es ist zu einemwertvollen Teammitglied geworden", fügte Garcia Magraner hinzu."Hoffentlich können wir das System bald in Vollzeit nutzen.Vielleicht sehen wir den Roboter irgendwann sogar an anderenFord-Standorten"."Survival" ist eines von mehreren Roboter-Systemen, die in deneuropäischen Anlagen von Ford eingesetzt werden, darunter derSitztest-Simulator mit dem Spitznamen "Robutt" und derkollaborierende Roboter "YuMi" - die beide am Kölner Ford-Standortihre Arbeit verrichten. Der selbstfahrende Transportroboter inValencia erkennt seine Umgebung dank LiDAR-Technologie (LightDetection and Ranging), die auch bei den Prototypen von autonomenFord-Fahrzeugen verwendet wird.