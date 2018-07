Selbstbewusste Arbeitnehmer / Große Mehrheit schätzt eigene Chancen auf dem Arbeitsmarkt positiv ein (FOTO)

Augsburg (ots) -Die Aussichten, einen neuen Job zu finden, waren in Deutschlandselten so gut wie heute - und das kommt bei den Menschen an. Fastzwei Drittel der Arbeitnehmer beurteilen ihre eigenen Chancen auf demArbeitsmarkt als "sehr gut" oder "gut". Auf die Frage, worauf esankommt, wenn man eine neue Stelle sucht, sehen die Befragten derOrizon Arbeitsmarktstudie den Aspekt "Leistungsbereitschaft undMotivation" ganz vorne. Für die Studie im Auftrag desPersonalunternehmens Orizon befragte das unabhängigeMarktforschungsinstitut Lünendonk über 2.000bevölkerungsrepräsentativ ausgewählte Arbeitnehmer.Die deutsche Wirtschaft brummt und die Bundesagentur für Arbeitmeldet aktuell eine Arbeitslosenquote von 5 Prozent. Die Nachfrageder Unternehmen nach neuen Mitarbeitenden bewegt sich auf einemkontinuierlich hohen Niveau. Diese Entwicklung ist inzwischen auchfest in den Köpfen der Menschen verankert. Nach ihren eigenen Chancenbei der Jobsuche gefragt, sind Arbeitnehmer in Deutschlandoptimistisch wie selten zuvor. Knapp 20 Prozent der Teilnehmer derOrizon Arbeitsmarktstudie 2018 glauben, ihre Aussichten auf demArbeitsmarkt seien "sehr gut", 44 Prozent schätzen sie als "gut" ein.2014 beurteilten nur 8 Prozent ihre Chancen als "sehr gut", 39Prozent als "gut". Die "Jobtimismus-Quote" der Arbeitnehmer inDeutschland ist damit innerhalb weniger Jahre um fast 20Prozentpunkte gestiegen.Ebenso wie sich der Arbeitsmarkt nicht in allen TeilenDeutschlands gleich entwickelt, so unterscheiden sich auch dieMenschen beim Thema Jobtimismus. Besonders zuversichtlich sind dieBefragten in Brandenburg, Berlin und Hessen. Unterdurchschnittlichund damit eher pessimistisch schätzen die Menschen im Saarland, inMecklenburg-Vorpommern und in Nordrhein-Westfalen ihre Chancen aufdem Arbeitsmarkt ein. Diese Befunde decken sich nur teilweise mit denoffiziellen Arbeitsmarktstatistiken der Bundesländer. So liegt dieArbeitslosenquote in Berlin und Brandenburg über demBundesdurchschnitt - die Arbeitnehmer sind aber gleichzeitig auchüberdurchschnittlich optimistisch. Hier könnten weitere Faktoren wiezum Beispiel Mentalitäten eine Rolle spielen.Mit Leistungsbereitschaft punktenDoch worauf gründet sich dieser Jobtimismus jenseits der positivenEntwicklung der offiziellen Zahlen? Einen wesentlichen Anhaltspunktbieten die Antworten der Teilnehmer auf die Frage, welcheVoraussetzungen sehr wichtig sind, um heute auf dem Arbeitsmarkt eineChance zu haben. Etwa zwei Drittel der über 2.000 befragtenArbeitnehmer sehen dabei Leistungsbereitschaft und Motivation alsoberste Anforderung, um potenzielle Arbeitgeber von sich zuüberzeugen. Direkt dahinter rangieren zwei weiche Kriterien. GuteUmgangsformen gegenüber Kunden, Vorgesetzten und Kollegen halten dieArbeitnehmer mit 61 Prozent für etwa genauso bedeutsam wie sozialeKompetenzen - beispielsweise Teamfähigkeit undVerantwortungsbewusstsein - mit 59 Prozent. Überraschend: fachlicheQualifikationen sehen die Befragten nur auf Rang 4.Hintergrundinfos zur StudieDie Orizon GmbH hat 2018 zum siebten Mal die Studie "Arbeitsmarkt- Perspektive der Arbeitnehmer" durchgeführt. An derbevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung nahmen 2.041Arbeitnehmer und Arbeitsuchende in Deutschland teil. Durchgeführtwurde die Studie von dem unabhängigen Marktforschungs- undAnalyseunternehmen Lünendonk GmbH. Zur Gewährleistung derRepräsentativität wurden vorgegebene Quoten über diesoziodemographischen Merkmale Alter, Geschlecht, Schulbildung undBundesland etabliert. Verzerrungen wurden durch Gewichtungaufgehoben. Die Gewichtung erfolgte nach Mikrozensus.Pressekontakt:Unternehmen: Orizon GmbH Presseabteilung | Großer Burstah 23 | 20457Hamburg | E-Mail presse@orizon.deAgentur: Accente BizzComm GmbH | Dr. Martina Neunecker | T 0611 / 4080 619 | E-Mail: martina.neunecker@accente.deOriginal-Content von: Orizon GmbH, übermittelt durch news aktuell