Selbstbestimmt, sinnlich und sexy! (FOTO)

München (ots) -Die Zeit der Unschuld ist vorüber - TELE 5 offenbart mit derProgrammreihe FSK SEX zum zweiten Mal zügellos alle Geheimnisse desLiebesspiels. Frei nach dem Motto "jung & wild" bieten hochkarätigeErotik-Filme ab dem 28. September wieder den ganz besonderenNervenkitzel.Unter dem Claim "jung & wild" zeigt TELE 5 mit der Brand FSK SEXab 28. September bis 19. Oktober viermal freitags zur Late-Primeextravagante, erotische Coming of Age-Stories vollerExperimentierfreude.FSK SEX - "jung & wild" bricht anspruchsvoll und ästhetisch mitRegeln und Tabus. Die handverlesene Erotik-Filmreihe ist vor allemgespickt mit deutschen Erstausstrahlungen und erzählt atemberaubendeGeschichten in hochkarätigen Filmen: ob hemmungslose Ménage-à-troi in"Die Träumer" oder die wahre Geschichte über den Aufstieg einesCallgirls in "Bruna Surfistinha" - der Fantasie über die Suche nachsexueller Erfüllung und Lust sind im Herbst auf TELE 5 keine Grenzengesetzt.Das FSK SEX - "jung & wild" Line up:28.09.2018 Bruna Surfistinha, 22.15 Uhr (Deutsche Erstausstrahlung)28.09.2018 Shortbus, 00.20 Uhr05.10.2018 Lie with Me - Liebe mich, 22.00 Uhr05.10.2018 Y tu mamá también - Lust for Life, 23.55 Uhr(Free-TV-Premiere)12.10.2018 Melissa P. - Mit geschlossenen Augen, 22.00 Uhr (DeutscheErstausstrahlung)12.10.2018 Q - Sexual Desire, 00.05 Uhr (Deutsche Erstausstrahlung)19.10.2018 Die Träumer, 22.00 Uhr19.10.2018 Tagebuch einer Nymphomanin, 00.20 UhrWeiterführende Informationen zu FSK SEX finden Sie unterhttps://www.tele5.de/specials/fsk-sex.Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell