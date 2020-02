Selbst ist die Frau (FOTO)

Stuttgart (ots) - Mehr als 26 Prozent der Bundesbürger glauben, dass sie sichnoch nicht ausreichend um ihre Altersvorsorge gekümmert haben. Das zeigt eineaktuelle Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD). PrivateAltersvorsorge als zusätzliche Absicherung zur gesetzlichen Rente wird für dieGesamtheit der Deutschen immer bedeutender, doch die finanzielle Situation derFrauen unterscheidet sich noch einmal deutlich von der der Männer.Für das eigene Alter vorzusorgen, ist gerade für Frauen eine Herausforderung -noch immer sind ihre Lebenseinkommen geringer und ihre Erwerbsbiografienheterogener. Etwa weil sie nach der Familiengründung in Elternzeit gehen unddann als Teilzeitkraft wieder einsteigen, oder weil sie mehrheitlich die Pflegebedürftiger Angehöriger übernehmen. Folglich bekommen Frauen im Alter einegeringere Rente - und müssen damit sogar länger auskommen. Laut StatistischemBundesamt werden Frauen im Schnitt rund fünf Jahre älter als Männer.Umso wichtiger ist es für sie, sich nicht nur auf die gesetzliche Rente zuverlassen und zusätzlich privat vorzusorgen. "Eine Immobilie ist dafür besondersgut geeignet, denn sie ist nicht nur wertbeständig, sondern man schafft sichauch einen Wohlfühlort nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen", erklärtMonika Grave von der LBS. Immerhin: Knapp 31 Prozent der Menschen, die allein imEigentum wohnen, sind weiblich. Der Anteil der Männer ist mit fast 69 Prozentmehr als doppelt so hoch.Mehr Geld im Alter dank mietfreiem WohnenWohneigentum macht unabhängig und zahlt sich vor allem im Alter aus, wenn dasEinkommen niedriger ist als während der Erwerbstätigkeit. "Im Unterschied zuanderen Vorsorgeprodukten sind die eigenen vier Wände "Rente mit Sofortnutzen":Man kann diese ab dem Tag des Einzugs genießen und profitiert später vommietfreien Wohnen. Ist die Immobilie bezahlt, bleibt dann mehr Geld zum Leben.Damit ist sie gerade für Frauen eine ideale Altersvorsorge", so Monika Grave.Wer den Weg ins Eigenheim gehen möchte, sollte gerade in Zeiten niedriger Zinsenfrühzeitig Eigenkapital aufbauen. Mit einem Bausparvertrag kann bereits mitkleineren Sparbeträgen über längere Zeit ein guter Grundstock angespart werden.Und auch der Staat hilft mit - etwa durch Förderungen wie Wohn-Riester,Wohnungsbauprämie oder Arbeitnehmersparzulage.Pressekontakt:LBS LandesbausparkassenKathrin HartwigTelefon: +49 (0)711-183-2377Fax: +49 (0)711-183-2085E-Mail: Kathrin.Hartwig@LBS-SW.deEdelman DeutschlandJulia VogtAccount Manager/Senior EditorTelefon: +49 (0)221-828281-47E-Mail: Julia.Vogt@edelman.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/108464/4532176OTS: LBS Infodienst Bauen und FinanzierenOriginal-Content von: LBS Infodienst Bauen und Finanzieren, übermittelt durch news aktuell