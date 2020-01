München (ots) - Das Verkehrserziehungsprogramm "Achtung Auto" wird seit dem 1.Januar 2020 von der ADAC Stiftung mit Unterstützung der ADAC Regionalclubsbundesweit durchgeführt.Dr. Andrea David, Vorstand der ADAC Stiftung: Unser Programm "Achtung Auto"sensibilisiert Schüler im Alter zwischen 10 und 12 Jahren für die Gefahren imStraßenverkehr. Die Kinder erleben in praktischen Unterrichtseinheiten zumAnhalteweg wie lange es dauert, bis ein Fahrzeug bei unterschiedlichenGeschwindigkeiten zum Stehen kommt und verinnerlichen die Bedeutung derrichtigen Sicherung im Auto. Auch die Gefahr der "Ablenkung" durch die Nutzungdigitaler Medien im Straßenverkehr ist ein wichtiger Baustein des Programms. Wirfreuen uns, dass wir mit "Achtung Auto" unsere Projektvielfalt imFörderschwerpunkt Unfallprävention maßgeblich erweitern und eine weitereAltersgruppe mit dem wichtigen Thema Verkehrserziehung erreichen können.""Achtung Auto" richtet sich an Fünft- und Sechstklässler aller Schularten undist kostenlos. In dem rund 90-minütigen Programm vermitteln speziellausgebildete Moderatoren den Kindern die zentralen Gefahren im Straßenverkehr -einprägsam, interaktiv und mit jeder Menge Spaß.Die Schüler lernen in praktischen Übungen, was die Formel Reaktionsweg +Bremsweg = Anhalteweg bedeutet. Mit Lauf- und Stopp-Spielen erfahren die Kinder,dass auch sie einen eigenen Anhalteweg haben und nicht abrupt stehen bleibenkönnen. Durch die Beobachtung und Vermessung des Anhaltewegs eines abbremsendenFahrzeugs bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Fahrbahnzuständen, könnensie das zuvor selbst Erlebte aufs Auto übertragen und besser verinnerlichen. InSelbstversuchen stellen sie fest, wie ablenkend Smartphone und Kopfhörertatsächlich sind. Und zum Abschluss können Freiwillige - natürlich angemessengesichert - eine Vollbremsung bei 30 km/h als Mitfahrer im Aktionsfahrzeugerleben und so erfahren, wie wichtig die richtige Sicherung im Auto ist.Die ADAC Stiftung setzt das Programm "Achtung Auto" seit 1. Januar 2020 mitUnterstützung der 18 ADAC Regionalclubs deutschlandweit um. Durchgeführt werdendie rund 6000 Veranstaltungen von 100 speziell geschulten Moderatoren, die mitden Programmmaterialien direkt an die Schulen kommen.Pressekontakt:ADAC StiftungAndrea StehmeyerTel.: 089/7676 6757andrea.stehmeyer@stiftung.adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122834/4492708OTS: ADAC SEOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell