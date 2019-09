Selbst die Bundesbank warnt vor dem EZB-Crash für Ihr Privatvermögen….

Liebe Leser,

die EZB-Sitzung am Donnerstag ist wie erwartet verlaufen. Die Zinsen für Banken sind weiter in den Minusbereich gesunken. Wenn Banken ihr Geld jetzt bei der EZB hinterlegen, zahlen sie per annum 0,5 % Strafzinsen statt bislang 0,4 %. Die Zinslast für Banken steigt also. Was aber bedeutet dieser Schritt für Sie? Die Bundesbank ist alarmiert. Sie sollten es auch sein.

Wenn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung