Köln (ots) -Ob im Haus, in der Wohnung, im Garten oder auf dem Balkon - etwas
mit den eigenen Händen selber zu machen bringt Spaß und macht stolz.
Doch damit das Selbermachen für alle Menschen möglich ist, müssen
Barrieren abgebaut werden. toom und die Lebenshilfe stellen daher
drei beliebte Heimwerkerthemen vor - erklärt mit vielen Bildern und
in Leichter Sprache. Bereits seit 2014 arbeitet toom mit der
Bundesvereinigung und mit vielen lokalen Einrichtungen der
Lebenshilfe partnerschaftlich zusammen.

Für Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung, aber
auch für viele andere Menschen ist es wichtig, Zugang zu
Informationen in einfacher und leicht verständlicher Sprache zu
haben. Dies gilt auch für Heimwerker, die verschiedenste Vorhaben
umsetzen wollen. Für die Selbermach-Projekte "Kräuter pflanzen",
"Wände streichen" und "Holzkiste bauen" wurden
Schritt-für-Schritt-Anleitungen nachgestellt, fotografiert und
anschließend zu einer Broschüre in Leichter Sprache übersetzt. Die
Broschüre erleichtert den Zugang zum Thema Selbermachen und baut
Barrieren ab. Natürlich kommen auch Heimwerker auf der Suche nach
unkomplizierten, bebilderten Anleitungen für das nächste Bauvorhaben
auf ihre Kosten.

Starke Partnerschaft mit der Lebenshilfe

Die Lebenshilfe setzt sich bundesweit für Menschen mit geistiger
Behinderung und ihre Angehörigen ein. toom baut seine Partnerschaften
mit der Lebenshilfe kontinuierlich aus, zum Beispiel zwischen toom
Baumärkten und lokalen Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Aus
der Zusammenarbeit entstanden bereits vielseitige und bereichernde
Aktionen, wie zum Beispiel gemeinsame Frühjahrsfeste,
Renovierungsaktionen oder auch Praktika und ausgelagerte
Werkstatt-Arbeitsplätze.

Mehr Informationen zu toom und Bildmaterial finden Sie unter
www.toom.de.

Die Broschüre in Leichter Sprache finden Sie als Download hier: https://www.toom-baumarkt.de/ueber-toom-baumarkt/nachhaltigkeit/gesellschaftliches-engagement/ oder unter www.lebenshilfe.de/toom.

Über toom:

Mit rund 350 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount
Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 14.400 Beschäftigten und einem
Bruttoumsatz von rund 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden
Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur
REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in
Deutschland und Europa.

Über die Lebenshilfe:

Die Lebenshilfe ist eine Selbsthilfevereinigung, ein Eltern-,
Fach- und Trägerverband für Menschen mit geistiger Behinderung und
ihre Familien, der seit 1958 tätig ist. Die Bundesvereinigung
Lebenshilfe e.V. sowie 512 Orts- und Kreisvereinigungen und 16
Landesverbände begleiten Menschen mit geistiger Behinderung in ihrem
Bestreben, gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft
teilzunehmen. Die Lebenshilfe tritt für die barrierefreie Gestaltung
aller Lebensbereiche ein. www.lebenshilfe.de