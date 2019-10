Selber kochen zahlt sich aus (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Wer oft selber kocht, isst laut Studien deutlich mehr Obst undGemüse sowie weniger Süßigkeiten und Snacks. "Kochen bedeutet zwarmehr Aufwand - doch der lohnt sich!", betont Helga Strube vomLeibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS) imApothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Die ernährungsmedizinischeBeraterin empfiehlt, regelmäßig Gemüse, Obst und Vollkornprodukte zuessen. Das beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes vor,vermutlich schützt es auch vor Demenz. Um sich gegen Gebrechlichkeitzu wappnen, sollte man auf genügend Eiweiß achten - es stärkt Muskelnund Knochen. "Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass ältere Menschen- bezogen auf ihr Körpergewicht - mehr Protein benötigen alsjüngere", sagt Strube. Ältere sollten möglichst zu jeder Mahlzeiteiweißreiche Lebensmittel essen, zum Beispiel Milchprodukte, Rind-oder Geflügelfleisch, fetten Seefisch, Hülsenfrüchte oder Nüsse.Neben der Ernährung ist auch die Bewegung ein großer Helfer, umgesund älter zu werden. Wer regelmäßig in die Gänge kommt, senkt dasRisiko für mehr als 25 chronische Krankheiten um mindestens 20 bis 30Prozent. Dazu zählen selbst Tumorleiden wie Brust- oder Darmkrebs.Zudem schützt Bewegung vor Stürzen und trainiert das Heben, Tragenund Treppensteigen - Fähigkeiten, die für ein selbständiges Lebenwichtig sind.Der neue "Senioren Ratgeber" erklärt in seiner Titelgeschichte"Das bin ich mir wert", was jeder für seine Gesundheit und seinWohlbefinden tun kann.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 10/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.senioren-ratgeber.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell