Selber Apps entwickeln: Schüler aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien zu Gast beim HPI-Sommercamp in Potsdam

Potsdam (ots) - Statt bei hochsommerlichen Temperaturen an denBadesee zu fahren, tauchen 40 Schülerinnen und Schüler lieber tief indie Informatik ein: Sie haben sich für ein ganz besonderesSommerferien-Erlebnis entschieden und kommen im Rahmen einesSchülercamps vom 15. bis 19. August ans Hasso-Plattner-Institut(HPI). Die Jugendlichen kommen aus dem ganzen Bundesgebiet und sogaraus Frankreich und Großbritannien nach Potsdam, um sich mit dem ThemaAnwendungssoftware zu beschäftigen und in kleinen Entwicklerteams anersten eigenen Applikationen zu arbeiten.Neben der praktischen Anwendung ihres neu erworbenenInformatik-Wissens haben die Teilnehmenden außerdem die Gelegenheit,das Campusleben am HPI kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen undneue Kontakte zu knüpfen. Sie werden während des gesamten Camps vonStudierenden des HPI betreut. Dabei bieten sich vielfachGelegenheiten zum Austausch und zu Gesprächen rund um das ThemaStudien- und Berufswahl. Die Nachwuchsinformatiker können beimSommercamp außerdem testen, ob der deutschlandweit einmaligeStudiengang IT-Systems Engineering, der am HPI angeboten wird, fürsie in Frage kommt.Hinweis für Redakteure:Bei Interesse vermitteln wir Ihnen gerne den direkten Kontakt zueinzelnen Schülern während des Camps. Melden Sie sich zurTerminabsprache gerne unter presse@hpi.de (Ansprechpartnerin:Betina-Ulrike Thamm).Im Rahmen der Schülerakademie bietet das HPI zahlreicheVeranstaltungen für Schülerinnen und Schüler an, die mehr über dieAnwendungsgebiete der Informatik und über die Studien-undBerufsmöglichkeiten erfahren möchten. Weitere Informationen zu denAngeboten der HPI-Schülerakademie finden Sie unter:https://hpi.de/schuelerakademieKurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Betina-Ulrike Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell