Das Sekretariat des ehrenwerten Karmapa: Seine Heiligkeit heiratet in privater Zeremonie

Neu-Dehli, Indien (ots/PRNewswire) -Seine Heiligkeit der Karmapa, Leiter einer der vier Hauptschulendes tibetanischen Buddhismus, heiratet JugendfreundinSeine Heiligkeit Thaye Dorje, der 17. Gyalwa Karmapa, Oberhauptdes 900 Jahre alten Karma-Kagyu-Zweigs des tibetanischen Buddhismus,gab heute bekannt, dass er am 25. März im Rahmen einer privatenZeremonie in Delhi seine Jugendfreundin Rinchen Yangzom geheiratethat.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/483761/Karmapa_Family.jpg(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/483762/Thaye_Dorje_Karmapas.jpg )In einer überraschenden Bekanntgabe an seine Schüler erklärte der33-jährige geistliche Führer, er werde sämtliche seiner Aktivitätenals Karmapa fortsetzen, mit Ausnahme der Ordinationszeremonie - da ernun selbst kein Mönch mehr sei. Die Verantwortung für die Ordinationübergab er Seiner Hoheit, dem 4. Jamgon Kongtrul Rinpoche, KarmaMingyur Dragpa Senge.Der Karmapa (etwa: "derjenige, der die Aktivitäten Buddhasausführt") ist das Oberhaupt der ältesten Reinkarnationslinie imtibetanischen Buddhismus - 200 Jahre älter als die der Gelug-Schuledes Dalai Lama.Der Karmapa erklärte: "Ich habe ein starkes Gefühl, tief in meinemHerzen, dass mein Entschluss zu heiraten nicht nur für mich, sondernauch für die Linie positive Auswirkungen haben wird ... etwasWundervolles, Wohltätiges wird sich daraus ergeben, für uns alle ...""Wir müssen alle, die ein Leben als Mönch wählen, ermutigen undihre Entscheidung respektieren. In dieser 17. Inkarnation habe ichsowohl für die Zukunft der Linie als auch in Erfüllung der Wünschemeiner Eltern einen anderen Weg gewählt. Zugleich ist jedoch meineHingabe an den Schutz und die Wahrung des monastischen Korps und derLinie für mein Leben nach wie vor von entscheidender Bedeutung,ebenso wie die Fortsetzung meiner Rolle als Karmapa."Thaye Dorje ist nicht der erste Karmapa, der die Ehe wählt.Khakyab Dorje, der 15. Karmapa, war verheiratet und Vater dreierSöhne, von denen zwei als ältere "Tulkus" oder wiedergeborene Meisterder Karma-Kagyu-Linie anerkannt wurden.Karmapa und Rinchen Yangzom, ein tibetanischer Name mit derBedeutung "Gesammelter kostbarer Reichtum", kennen einander schonmehr als 19 Jahre und dem Karmapa zufolge besteht zwischen beideneine "besondere spirituelle Verbindung".Rinchen Yangzom, 36, wurde in Thimphu, Bhutan geboren. Sie hatneun Geschwister. Sie ging in Indien und Europa zur Schule.Am 19. Januar 2017 macht der Karmapa ihr einen Heiratsantrag nachtibetanischer Tradition. Auf Wunsch des Vaters des Karmapas, SeinerHoheit Mipham Rinpoche, fand die Hochzeit am 25. März im engstenFamilienkreis statt. Karmapa und Rinchen Yangzom werden ihren erstengemeinsamen öffentlichen Auftritt im Dezember 2017 im Kagyu Monlam inBodhgaya vollziehen - dem Ort, an dem Buddha die Erleuchtungerlangte.Karmapas vollständige Erklärung(http://www.karmapa.org/special-news)Fotos (http://www.karmapa.org/media/photos/)