Sekisui Diagnostics meldet FDA-Zulassung für SEKURE® HbA1c Assay

Lexington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Sekisui Diagnosticsmeldet die FDA-Zulassung für sein SEKURE® HbA1c Assay. Die Zulassungdes Assays erstreckt sich auf die Verwendung als Hilfsmittel bei derDiagnose von Diabetes mellitus, der Bestimmung von Patienten miteinem Risiko der Entwicklung von Diabetes mellitus sowie derÜberwachung der langfristigen Blutzuckereinstellung bei Patienten mitDiabetes mellitus.Hämoglobin A1c (HbA1c) ist der gängigste Test zur Diagnosestellungund Überwachung von Diabetes, von dem in den USA mehr als 30Millionen Menschen und weltweit 425 Millionen Menschen betroffensind. Jeder vierte US-Amerikaner weiß nicht, dass er Diabetiker ist.Daher sind Diagnose und Management wichtig, um dieKrankheitsprogression und die zugehörigen Nebenwirkungen zuverlangsamen. 1Das SEKURE® HbA1c Assay wird von klinischen Laboren verwendet, umdie prozentuale Konzentration von HbA1c (NGSP) oder derHbA1c-Fraktion mmol/mol (IFCC) in menschlichen Blutproben aus venösemVollblut und Hämolysat zu messen. Das enzymatische Assay istNGSP-zertifiziert und nutzt ein integriertes Präparationsverfahrenauf dem Sekisui Diagnostics SK(TM) 500 Clinical Chemistry System,wodurch die zeitaufwändige manuelle Präparation vor dem Testüberflüssig wird. Durch die FDA-Zulassung ist der SEKURE® HbA1c-Testab sofort auf dem SK500 verfügbar, sowohl in den USA als auch in derEuropäischen Union, wo bereits die CE-Kennzeichnung verliehen wurde."Wir freuen uns außerordentlich über die Zulassung des SEKURE®HbA1c Assays. Damit wird der Leistungsumfang des SK500 ClinicalChemistry System erweitert, und speziell kleine bis mittlere Laborekönnen jetzt HbA1c-Tests auf ihrem klinisch-chemischen Systemautomatisieren", sagte Robert Schruender, President & CEO von SekisuiDiagnostics. "Das System ist die perfekte Ergänzung unsererbestehenden Produktlinie für die klinische Chemie und unterstreichtunser Engagement für innovative Produkte, die die Patientenversorgungverbessern."Informationen zu Sekisui Diagnostics:Sekisui Diagnostics ist ein globales Diagnostikunternehmen, dassich für die Verbesserung von Patientenleben engagiert, indem esÄrzte und Labore durch ein globales Vertriebsnetz mit innovativenmedizinischen Diagnostikprodukten ausstattet. Zu den Produktlinienzählen klinisch-chemische und Gerinnungssysteme, Reagenzien,Schnelltest-Kits, Point-of-Care Immunoassay- und Molekularsystemesowie Enzyme und spezielle Biochemikalien.1 https://www.cdc.gov/diabetes/basics/diabetes.htmlhttp://www.diabetesatlas.org/SEKURE ist eine eingetragene Marke von Sekisui Diagnostics, LLC.Because Every Result Matters ist eine Marke von SekisuiDiagnostics, LLC.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/412597/sekisui_diagnostics_logo.jpgPressekontakt:Lisa TurnerMarketing Communications Directorlisa.turner@sekisui-dx.com+1 (858) 777-2660Original-Content von: Sekisui Diagnostics, übermittelt durch news aktuell