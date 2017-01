Sekisui Diagnostics kündigt Einführung von OSOM® BVBLUE® Schnelltest für bakterielle Vaginose in Europa, Nahost und Nordafrika an

Schnelles und präzises Point-of-Care-Testing für bakterielleVaginose ist nun international verfügbarLexington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Heute kündigte SekisuiDiagnostics die Einführung vom OSOM® BVBLUE® Test in Europa, Nahostund Nordafrika an. Der OSOM® BVBLUE® Test, der zur Diagnose vonbakterieller Vaginose (BV) eingesetzt wird, ist nunCE-gekennzeichnet. Der Test bietet präzise Ergebnisse bei minimalemPersonalaufwand, indem er einen erhöhten Spiegel des Enzyms Sialidaseerkennt, das von den vier zentralen Krankheitserregern produziertwird, die mit der Krankheit assoziiert werden.Der OSOM® BVBLUE® Test bietet in Kombination mit dem OSOM®Trichomonas-Test ein umfassendes Diagnosewerkzeug für zwei derüblichsten vaginalen und sexuell übertragbaren Infektion der Welt."Schätzungsweise leiden 20 - 30 % der Frauen im gebärfähigen Alter,die Kliniken für sexuell übertragbare Infektionen (SexuallyTransmitted Infection, STI) aufsuchen, an BV, die bei besondersgefährdeten Personengruppen mit einer Prävalenz von 50 - 60 %auftreten kann."1Der OSOM® BVBLUE® Test liefert in zehn Minuten durch ein einfachesVerfahren mit einem Personalaufwand von weniger als einer Minuteschnelle, präzise Ergebnisse. Eine BV-Infektion schnelldiagnostizieren zu können, ist für Patienten von Vorteil, sodass eineunmittelbare und angemessene Behandlung begonnen werden kann, währenddie Möglichkeit ernsthafter gesundheitlicher Komplikationen reduziertwird.Studien haben gezeigt, dass der OSOM® BVBLUE® Test gegenüber derGram-Färbung präzise Ergebnisse mit einer Empfindlichkeit von 92,8 %Prozent und einer Spezifität von 98 % sowie den Zusatznutzen einerobjektiven Ergebnisinterpretation bietet. Neben der Genauigkeit derErgebnisse birgt der OSOM® BVBLUE® Test wirtschaftliche Vorteile,indem der intensive Arbeitsaufwand sowie der Bedarf an weitreichendemFachwissen, was für das Durchführen und das Interpretieren derGram-Färbung per Mikroskop erforderlich ist, reduziert werden."Sekisui Diagnostics engagiert sich für das Bereitstellen vonProdukten, die sich direkt in einer verbesserten Patientenversorgungbemerkbar machen", kommentierte Lee Lipski, Vice President von GlobalSales and Marketing, Sekisui Diagnostics. "Aufbauend auf dieerfolgreiche Akzeptanz dieses Tests in den USA freut es uns, in derLage zu sein, den OSOM® BVBLUE® Test international anzubieten, dernun Ärzten und Laboren in diesen Ländern ermöglicht, ein einfachesund effizientes Testverfahren für sowohl bakterielle Vaginose alsauch Trichomonas-Infektionen anzubieten."Neben diesen Produkten für die Gesundheit der Frau bietet SekisuiDiagnostics ein breites Spektrum an OSOM®Schnelltests für Influenza,Strep A, Mononukleose, Helicobacter pylori, hCG und okkultes Blut imStuhl an. Die erweiterte Point-of-Care-Produktlinie von SekisuiDiagnostics umschließt auch das FastPack® IP-System, das einepraktische, schnelle, dezentralisierte Testlösung für Vitamin D,Testosteron, PSA, freies PSA, TSH, freies T4 und hCG bietet.Point-of-Care-Testing (POCT) ist ein sehr relevanter undwachsender Diagnostikbereich, insbesondere aufgrund des erhöhtenFokus auf Kosteneffizienz durch eine schnelle und angemesseneBehandlung. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen EnterpriseAnalysis Corporation schätzt den weltweiten Markt für POC-Testing für2015 auf 5.924 Millionen USD. 2Informationen zu Sekisui DiagnosticsSekisui Diagnostics ist ein globales Diagnostikunternehmen, dassich für die Verbesserung von Patientenleben engagiert, indem esÄrzten und Laboren sowie Diagnostikherstellern durch ein globalesVertriebsnetz innovative medizinische Diagnostikproduktebereitstellt. Zu den Produktlinien zählen klinische Chemie- undGerinnungssysteme sowie Reagenzien, Testverfahren fürInfektionskrankheiten und Schnelltests sowie Enzyme und spezielleBiochemikalien.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu unseren Produktenund Dienstleistungen Sekisui Diagnostics aufwww.sekisuidiagnostics.com1Bautista et al. Military Medical Research (2016) 3:42Enterprise Analysis Corporation, IVD Market Research 2016OSOM ist eine eingetragene Handelsmarke von Sekisui Diagnostics, LLC.BVBLUE ist eine eingetragene Handelsmarke von Gryphus Diagnostics,LLC.FastPack ist eine eingetragene Handelsmarke von Qualigen Inc.Because every result mattersTM ist eine Handelsmarke von SekisuiDiagnostics, LLC.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/455475/Sekisui_Diagnostics_OSOM.jpgLogo -http://mma.prnewswire.com/media/455481/Sekisui_Diagnostics_Logo.jpgPressekontakt:Ansprechpartner für Medienanfragen: Lisa WilliamsSekisui Diagnostics+1 (858) 777-2660Original-Content von: Sekisui Diagnostics, übermittelt durch news aktuell