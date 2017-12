Seitwärtsverlauf bei Heidelberger Druckmaschinen!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Dr. Bernd Heim den Stand der Dinge bei Heidelberger Druckmaschinen einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! In den letzten zwei Handelswochen hat sich bei der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG nicht viel getan und der Kurs hat sich in einer sehr engen Bandbreite von 10 Cent bewegt.

Die Entwicklung! Auch wenn der Abwärtsdruck vom November nun gewichen ist, gab es bislang keine solide Bodenbildung, so dass der Abwärtstrend der letzten zweieinhalb Monate noch nicht aufgehalten werden konnte. Weder die Käufer noch die Verkäufer haben den Kurs zu ihren Gunsten beeinflussen können.

Der Ausblick! Da, so vermutet Dr. Bernd Heim, in diesem Jahr wohl nicht mehr viel mit der Aktie passiert, könnte es erst im Januar wieder eine Wendung zum Positiven geben. Falls auch Anfang des kommenden Jahres weiter verkauft wird, könnte sich der Kurs auf unter 2,70 Euro zubewegen. Wird gekauft, könnten Kurse um 3,00 Euro möglich sein.

Was werden die nächsten Wochen an Neuigkeiten bringen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.