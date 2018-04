Frankfurt am Main (ots) - Die Rhein-Main-Zeitung der F.A.Z.präsentiert das neu überarbeite Buch "Leben in Rhein-Main" von heutean jeden Donnerstag.Ab sofort erscheinen die Seiten "Leben in Rhein-Main" derRhein-Main-Zeitung in neuer Form. Der Regionalteil der FrankfurterAllgemeinen Zeitung (F.A.Z.) beinhaltet das optisch wie inhaltlichüberarbeitete Buch "Leben in Rhein-Main" ab sofort immer donnerstagsanstatt samstags. Die Redaktion liefert auf den neuen Seiten einWochenprogramm mit Veranstaltungskalender, Empfehlungen undKommentaren.Die Redakteure der Rhein-Main-Zeitung geben einen einordnendenÜberblick über die Veranstaltungen im Rhein-Main-Gebiet. Siebeantworten Fragen rund um das Thema Ausgehen: Was spielt sich aufden Bühnen ab? Welche klassischen Konzerte und welche Popkonzertestehen bevor? Zudem finden sich in "Leben in Rhein-Main" Empfehlungenfür Familienunternehmungen, neue Restaurants und Kinopremieren. Aucheine Übersicht über literarische Lesungen und das Geschehen in denClubs ist enthalten.Pressekontakt:Franziska Kipper-SchreyerLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1326E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell