Seit 70 Jahren gemeinsam für die Druckindustrie tätig: Lohmann und Dortschy feiern rundes Jubiläum

Neuwied, Deutschland (ots/PRNewswire) -Seit sieben Jahrzehnten ist die Firma Dortschy aus Bielefeld/Deutschland, Systemlieferant für internationale Hersteller von Drucktechnik für die Druckindustrie und bietet verfahrensübergreifendes Know-How im Offset-, Flexo- und Buchdruck. Mit seinen rund 30 Mitarbeitenden präsentiert sich das gewachsene Familienunternehmen als zukunftsorientierter, solider Partner im deutschsprachigen Raum und vertreibt beispielsweise Druckplatten, Klischeeklebebänder und Reinigungsanlagen.Bereits 1851 gegründet, gilt Lohmann als Pionier der Klebeband-Technologie und ist heute weltweit tätig. Der Firmenstammsitz befindet sich in Neuwied/Deutschland. In den 50er Jahren hielt das Unternehmen mit seinen technischen Klebebändern für den Flexodruck Einzug in die Druckindustrie. Das Unternehmen beschäftigt heute über 1.800 Mitarbeitende weltweit und ist an 29 internationalen Standorten rund um den Globus aktiv. In diesem Jahr feierte Lohmann ihr 170-jähriges Bestehen.Durch den gemeinsamen Fokus auf die Druckindustrie, wurde die Zusammenarbeit der beiden erfahrenen Unternehmen Dortschy und Lohmann bereits vor 70 Jahren beschlossen, um gemeinsamer Lösungsanbieter für die Druckindustrie zu sein. In dieser Zeit sind aus der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit beider Unternehmen viele erfolgreiche Kundenprojekte und umfassende Kundenschulungen hervorgegangen wodurch man sich entsprechend im Markt positionieren konnte.Trotz gestiegener Marktanforderungen und einem nicht zuletzt durch die Corona Pandemie schwierigem Umfeld, bündeln die beiden Familienunternehmen weiterhin ihre Kräfte und bieten ihren Kunden durch kompetente Beratung beispielsweise bei der korrekten Montage und Demontage von Klischeeklebebändern auf die Druckplatte und produktübergreifendes Know-How die Möglichkeit, effizient zu fertigen. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette abgebildet: Von der Entwicklung des idealen Klebstoffes für das Klischeeklebeband, über die Beschichtung und kundenspezifische Konfektionierung, bis hin zu nachgelagerten Serviceangeboten. So wird zudem eine optimierte Prozessintegration beim Kunden geschaffen."Damit das auch in Zukunft so bleibt, entwickeln wir unser etabliertes Produktportfolio kontinuierlich für unsere Kunden weiter", erklärt Peter Nissing, Head of Market Management Graphics bei Lohmann, "besonders im Hinblick auf Effizienzsteigerung wie Prozessoptimierung und Nachhaltigkeit. Dabei ist eine unserer künftigen Zielrichtungen die nachhaltige Produktion mit Hilfe beispielsweise unserer innovativen TwinMelt® Technologie." Dortschy Geschäftsführer Reinhart Dortschy ergänzt: "Unser 70-jähriges Jubiläum ist zugleich eine Anerkennung der Tradition und Aufbruch in ein neues Zeitalter. Die Zukunft des Flexodrucks entwickelt sich stetig weiter. Dem müssen wir gewachsen sein. Wir wollen daher unsere Zusammenarbeit mit Lohmann auf eine neue Stufe heben, denn nur die umfassenden Kenntnisse über die am Druckprozess beteiligten Komponenten und deren Zusammenspiel gewährleisten beste Lösungen für unterschiedliche Anwendungen. Dabei liegt der Fokus für uns auch ganz klar auf neuen Produkten."