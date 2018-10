Lüdenscheid (ots) -Die intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH, die in diesemJahr bereits ihr 30-jähriges Firmenjubiläum feiert, ist im Oktobererneut mit ihren hochwertigen Testern der Marke ARGUS auf demBroadband World Forum (BBWF) in Berlin vertreten, dem wichtigsteneuropäischen Branchenevent zum Thema Breitbandinternet undTelekommunikation.Die Messgeräte des deutschen Marktführers, der zu Europasführenden Anbietern kombinierter Telekommunikationsmesstechnikgehört, decken dabei alle aktuell am Markt ausgerollten Technologienab - von ADSL2/2+ und VDSL2 über Super Vectoring und G.fast bis hinzu GPON, LTE, WLAN und vielen weiteren.Unter anderem wird die intec GmbH den ARGUS 163 und den ARGUS 166präsentieren - die Alleskönner sind hervorragend für die Fehler- undStörersuche auf der Kupferdoppelader, im Netzwerk und in der Luftgeeignet und ermöglichen dank ihrer integrierten SFP-Slots auch dieEntstörung von FTTH. Messebesucher können sich zudem über neueZubehörprodukte informieren: So können mit dem ARGUS 2G4 Scopemittels Spektrumanalyse WLAN-Störer aufgespürt werden. Die ARGUSStromzange ermöglicht es Technikern, in Verbindung mit demLine-Monitor berührungslos Störer auf der TAL sichtbar zu machen.Über die intec Gesellschaft für Informationstechnik mbHSeit 30 Jahren entwickelt die intec Gesellschaft fürInformationstechnik mbH erfolgreich Produkte für die internationalenTelekommärkte. Spezialisiert auf hochwertige TK-Messgeräte, zählenwir zu den führenden Anbietern von xDSL-, IP- undGlasfaser-Messtechnik in Europa und darüber hinaus.Unsere ARGUS-Tester erleichtern die tägliche Arbeit, z. B. bei derphysikalischen Qualifizierung und Fehlersuche auf der Doppelader, anxDSL- und Ethernet-Anschlüssen sowie darauf aufsetzendenTriple-Play-Diensten.Unsere Kunden wissen die Qualität unserer Geräte und unserenService seit vielen Jahren zu schätzen. So haben wir allein in denletzten 20 Jahren weltweit mehr als 100.000 ARGUS-Tester ausgeliefert- viele davon an internationale Unternehmen wie die Deutsche Telekom,KPN, A1 Telekom oder OTE.Broadband World Forum, Berlin, 23.10. bis 25.10.2018Pod - Broadband PavilionBildmaterial:Erhalten Sie gerne auf Anfrage per E-Mail an Ender Uzun,uzun@rheinfaktor.de, sowie unterhttp://www.rheinfaktor.de/presse/intec/pressefotos.htmlPressekontakt:Weitere Informationen zu den ARGUS-Testern unter www.argus.info oderunter +49 2351-9070-0.Original-Content von: intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH, übermittelt durch news aktuell