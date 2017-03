Seit 20 Jahren starke Partner: Krombacher Brauerei und Sportfreunde Siegen verlängern Zusammenarbeit (FOTO)

Krombach (ots) -Die Krombacher Brauerei setzt ihr Engagement bei den SportfreundenSiegen auch in Zukunft fort. Das gaben die beiden Partner im Rahmeneines Sponsorenabends am vergangenen Mittwoch in den Räumlichkeitender Brauerei bekannt.Vor 20 Jahren fing alles an - die Krombacher Brauerei stieg 1997als Sponsor bei den Sportfreunden ein. Über die vielen Jahre derZusammenarbeit ist man zu einer starken Einheit zusammengewachsen.Und so soll es auch in Zukunft weitergehen. "Wir wollen noch mehrzusammenrücken", bekräftigt Dr. Franz-J. Weihrauch, Pressesprecherder Krombacher Brauerei. Das bedeutet, dass die Sportfreunde über diemonetäre Zuwendung hinaus Unterstützung erfahren sollen, wie etwa beider Durchführung von Events und Veranstaltungen. Wo möglich werdendie Sportfreunde außerdem in lokale Marketingmaßnahmen integriert."Als starker Partner des heimisches Sports stehen wir fest an derSeite der Sortfreunde", so Weihrauch weiter.Dass es voran geht, haben die letzten Wochen gezeigt. DerKrombacher Auftritt im Stadion wurde nachhaltig überarbeitet. Sowurden beispielsweise die Ausschankwagen auf den neuesten Standgebracht, um die bestmögliche Versorgung der Zuschauer imLeimbach-Stadion zu gewähleisten. Darüber hinaus wird die KrombacherBrauerei weiterhin in Form von Werbebanden im Stadion präsent sein.Für die Verantwortlichen ist die positive Entscheidung über dieFortführung der Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt zurPlanungssicherheit für die nächsten Jahre. "Die Weiterführung derüber Jahre bestehenden und guten Zusammenarbeit mit der KrombacherBrauerei ist für unsere Sportfreunde Siegen in mehrfacher HinsichtGrund zur Freude. Damit wird nicht nur unsere langjährige,erfolgreiche Partnerschaft fortgeführt, sondern diese wird von beidenSeiten künftig noch weiter ausgebaut, noch aktiver gestaltet sowiegelebt werden. Das ist für unseren Verein, für unsere Zuschauer, dieFans und für alle, denen die Sportfreunde am Herzen liegen, einetolle Entwicklung. Wir bedanken uns bei der Krombacher Brauerei fürdiese Zusage und das damit entgegen gebrachte Vertrauen und freuenuns schon jetzt auf die vielen positiven Aspekte dieser Kooperation,die weit über den reinen Sponsoring-Effekt hinausgehen," so RolandSchöler, Vorsitzender der Sportfreunde Siegen.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co.KG, Hagener Straße261, 57223 Kreuztal, Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, C/oDr. Franz-J. Weihrauch, Tel: 02732-880815, Fax: 02732-88011815.e-Mail: Presse@krombacher.deOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell