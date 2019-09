Seit 20 Jahren im Internet: Redenservice Redenschreiber haben Redekultur verändert

Wilhelmshaven (ots) - Es ist eine diskrete Erfolgsgeschichte, derzahlreiche Redner in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihreprivaten und beruflichen Redetexte verdanken: Am 4. September 1999schaltete Redenservice-Gründer Dipl.-Journ. Eike Christian Peteringdie Webseite www.redenservice.de frei.Vom Brautvater über die Führungskraft bis zum Vereinspräsidentenbegann damit für die unterschiedlichsten Redner ein neues Zeitalter.Individuell formulierte Reden gibt es seither nicht mehr nur vonfestangestellten Referenten, sondern einfach auf Bestellung imInternet. Einige Stichworte zum Anlass sowie zum gewünschten Inhaltgenügen und erfahrene Redenschreiber verfassen einen individuellenRedetext. Jede Rede ist ein Unikat."Nur etwa 10 Prozent der Bürger verfügten Ende der Neunzigerjahreüber einen Internetzugang", erinnert sich Petering. "Und der warlangsam!" Damals begann der an der Deutschen Journalistenschuleausgebildete Redakteur gemeinsam mit seiner inzwischen verstorbenenMutter Hildegard Petering mit nichts Geringerem als einerVerbesserung der Redekultur im deutschsprachigen Raum.Dafür setzten die Gründer auf die attraktive Kombination vonqualifizierten Redenschreibern, günstigen Komplettpreisen und einemeinfachen Bestellvorgang. Bereits wenige Monate später würdigte dasUnternehmermagazin Impulse den Redenservice als"Top-Dienstleistungsidee".In zwei Jahrzehnten hat der Redenservice seither kontinuierlichdie Standards der von ihm mitbegründeten Branche erhöht - durchmoderne Technologie, Zertifizierungen, 24h-Kundenservice und vorallem: Diskretion. Seit 2010 gibt es die englischsprachige Versionwww.myspeechwriter.com für internationale Kunden.Im Jahr 2013 kam die Textagentur www.etexter.de hinzu. DieRedakteure verfassen Briefe, PR-Texte und Werbetexte für Unternehmenaus den verschiedensten Branchen sowie für Verbände. Dipl.-Journ.Petering: "Die Kunden schätzen auch bei etexter vor allem dieAusbildung und Professionalität unserer Autoren."Für die nächsten 20 Jahre sieht er großes Potenzial: "Wir werdengewohnt innovativ bleiben und gewohnt zuverlässig." Getreu derbereits vor 15 Jahren eingetragenen Wortmarke: "Wir geben Ihnen unserWort."Pressekontakt:etexter / RedenserviceDipl.-Journ. Eike Christian PeteringTelefon: 04421-1306840E-Mail: presse@redenservice.deWeb: www.redenservice.deWeb: www.etexter.deOriginal-Content von: etexter / Redenservice, übermittelt durch news aktuell