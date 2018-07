Seit 2013 auf Wohnungsmärkten Erhöhung der Mieten um 30 %, Kaufpreise um 54 % - Jährliches Miet- und Kaufpreiswachstum zur Jahresmitte auf 5-Jahres-Niveau

Frankfurt (ots) -- Im 1. Halbjahr 2018 hat sich das Wachstum der angebotenenMietpreise* in fünf der acht von JLL untersuchten Städten* (Berlin,Düsseldorf, Köln, München und Stuttgart) zum Vergleichszeitraum desVorjahres weiter verlangsamt. Nach 7,1 % (H1 2017/H1 2016) beträgtdas aktuelle gemittelte Plus auf Jahressicht 4,9 %. Die Spanne reichtdabei von 0,4 % in Köln bis 7,9 % in Berlin. Im Mittel der letztenfünf Jahre ergibt sich damit eine mittlere, jährliche Wachstumsratevon 5,3 %. Seit 2013 haben sich die Mieten über alle Städte hinweg um30 % erhöht.- Abgeschwächt hat sich im gleichen Zeitraum auch das Wachstum derangebotenen Kaufpreise*. Im Mittel sind die Kaufpreise fürEigentumswohnungen auf Jahressicht um 8,4 %, in den letzten fünfJahren jährlich um 9,7 % gestiegen. Die Spanne der aktuellenjährlichen Kaufpreisentwicklung reicht von Stagnation in Düsseldorfbis 16,0 % in Leipzig. Seit 2013 haben die Kaufpreise umdurchschnittlich 54 % zugelegt."Die Kombination aus hohem Nachfragedruck und nicht ausreichendemAngebot hat die Mieten und Kaufpreise in den letzten Jahren teilweiseexplodieren lassen. Diese Entwicklung scheint - zumindest in fünfStädten - gestoppt. In Hamburg, Frankfurt und Leipzig hat sich derMietpreisanstieg dagegen sogar wieder beschleunigt", so RomanHeidrich, Team Leader Residential Valuation Advisory JLL Berlin.Bereits im zweiten Halbjahr 2017 habe das Mietpreiswachstum für alleStädte betrachtet ein siebenjähriges Tief erreicht. Allerdings seidas Niveau so hoch, dass viele Wohnungssuchende vor den hohen Mietenin den Städten kapitulieren, Zugeständnisse bei ihrer "Traumwohnung"machen müssen oder nur außerhalb adäquaten Wohnraum finden. Heidrichfährt fort: "Die Mietpreisbremse in ihrer bisherigen Form hat bisherkeine Wirkung gezeigt. Genauso fraglich ist, ob die derzeitdiskutierten Vorschläge inadäquate Mietsteigerungen künftigausschließen. Solange die Fertigstellungszahlen hinter dem Bedarfzurückbleiben, bleibt es bei der Anspannung auf den Wohnungsmärkten.Und wie sich das deutsche Wohnungsproblem durch eine bloßeVerlagerung vom Bauministerium ins Innen- und Heimatministerium lösensoll, bleibt das Geheimnis der Bundesregierung. Mietern undVermietern ist damit nicht geholfen."Sebastian Grimm, Team Leader Residential Valuation Advisory JLLFrankfurt, ergänzt: "In den Top-Städten in Deutschland sind zunehmendinternationale private Kapitalanleger insbesondere im Spitzensegmentdes Wohneigentumsmarkts aktiv. Sie suchen nach stabilen Alternativenzu ihren Heimatmärkten, in denen entweder die Preise bereits einnicht mehr finanzierbares Niveau erreicht haben oder politischeStabilität sowie Rechtssicherheit in Gefahr sind oder beide Faktorenzutreffen. Limitierend wirkt aber auch hier das sehr knappeNeubauangebot. Inwiefern sich ein steigendes Zinsniveau langfristigauf die Preise am Wohneigentumsmarkt auswirken wird, bleibt nochoffen."Zu diesen Ergebnissen kommt der aktuelle Wohnungsmarktüberblick**von JLL, der ab der 37. Kw zur Verfügung steht unterhttp://www.jll.de/germany/de-de/research/wohnenUntersuchungsergebnisse im ÜberblickBerlin bleibt Stadt mit der höchsten MietpreisdynamikAuch im ersten Halbjahr 2018 bleibt Berlin bei den angebotenenMietpreisen mit einem aktuellen Plus von 7,9 % die Stadt mit demhöchsten jährlichen Mietpreisanstieg und erreicht damit die gleicheDynamik wie in den letzten fünf Jahren. In den letzten beidenAnalysen hatte der jährliche Preisschub noch 12,8 % bzw. 9,1 %betragen. Ein großes Problem stellen die nach wie vor steigendenBaulandpreise dar, die zu gestiegenen Gesamtinvestitionskosten imWohnungsneubau führen. Eine Mietwohnung kostet im Mittel 11,65Euro/m²/Monat. Vor fünf Jahren waren es 8,00 Euro/m²/Monat.In Leipzig erreicht die Angebotsmiete erstmals 7,00 Euro/m²/Monat,entsprechend fast 7 % mehr als zum Vorjahreszeitraum. In dersächsischen Metropole greifen Nachholeffekte. Viele Wohnungen sindmittlerweile größtenteils saniert, zusammen mit der zunehmendsteigenden Nachfrage wurde der ehemals hohe Leerstand weitestgehendabgebaut.Auch Hamburg und Frankfurt erfahren ein überdurchschnittlichesWachstum. In der Hansestadt, in der mit 12,35 Euro/m²/Monat und einemPlus von 6,9 % mittlerweile ein mehr als dreimal so hoher Zuwachsgegenüber dem 5-Jahresmittel notiert wird, scheint eine jahrelangeZurückhaltung bei der Neuvermietung mit geringen Wachstumsraten einEnde gefunden zu haben.Deutschlands Bankenstadt profitiert dagegen von den zahlreichenhochpreisigen Neubauentwicklungen nicht nur im Europaviertel, diesverbunden mit einer anhaltend hohen internationalen Nachfrage.Insofern hat in Frankfurt maßgeblich das Spitzensegment dieMedianmiete auf 14,55 Euro/m²/Monat ansteigen lassen (2013: 11,95Euro/m²/Monat).Auf dem Wohnungsmarkt Stuttgart bleibt der Mietpreisanstieg inetwa auf dem Niveau der letzten fünf Jahre und hat sich nach einemzwischenzeitlichen jährlichen Rückgang von 8 % auf 4,7 % in denvergangen zwei Halbjahren aktuell auf einen Anstieg von 6,3%eingependelt. Damit bewegen sich die Angebotsmieten bei 14,40Euro/m²/Monat (2013: 10,60 Euro/m²/Monat).Köln (+ 0,4 %) und Düsseldorf (+1,4 %) zeigen nur minimaleBewegung im Jahresvergleich. 11,55 bzw. 11,15 Euro/m²/Monat sind esin der Domstadt bzw. der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.Vor fünf Jahren lagen die Mieten bei 9,30 und 9,25 Euro/m²/Monat.Auch München erfuhr eine Abschwächung der Wachstumsrate auf 2,9 %(5-Jahreschnitt: 7,3 %). Bei einer mittleren Angebotsmiete von 19,25Euro/m²/Monat (2013: 14,45 Euro/m²/Monat) ist allerdings auch einNiveau erreicht, bei dem die Frage nach der Bezahlbarkeit vonWohnraum mehr als berechtigt ist. Fakt ist sicherlich eine nach wievor existierende Knappheit an Wohnraum. Damit dürfte einMietpreiswachstum, wenngleich auf niedrigerem Niveau, auch weiterhinzu beobachten sein.Kaufpreise steigen nach wie vor schneller als Mieten - Leipzig mithöchstem Zuwachs - München unangefochten teuerstes Pflaster für Kaufvon ETWAuch bei den Angebots-Kaufpreisen für Eigentumswohnungen bleibt esbei einem Wachstum, wenngleich der Jahresvergleich (H1 2018/H1 2017)mit 8,4 % einen leicht niedrigeren Zuwachs als das 5-Jahresmittelaufweist (9,7 % jährlich). Mit einem zweistelligen prozentualenKaufpreiswachstum (gegenüber H1 2017) und damit deutlichüberproportional fallen die Preise aktuell in Leipzig, Frankfurt undBerlin aus. In diesen drei Städten wurden auch die langjährigenjährlichen Wachstumsraten übertroffen.Auf Jahressicht verteuerten sich die Angebots-Kaufpreise fürEigentumswohnungen in Leipzig (+16,0 %) und Frankfurt (+15,6 %) imVergleich zum Vorjahreszeitraum am stärksten und ähnlich hoch. In derMainmetropole liegt das Angebotsmittel mittlerweile bei 5.260Euro/m². Die Dynamik ist dabei in allen Preissegmenten zu beobachten.Offensichtlich begegnet die Nachfrage nach Wohnungen von zahlreichenInteressenten dem Angebot in der gesamten Bandbreite von Qualitätenund Baualtersklassen. In Leipzig wird die höchste Kaufpreisdynamik imunteren und mittleren Preissegment registriert. Mit 2.030 Euro/m²überschreitet das mittlere Niveau dabei erstmals die 2.000Euro-Marke. Diese Marke wird in Berlin um das Zweifache getoppt.Aktuell werden Eigentumswohnungen in der Bundeshauptstadt im Mittelfür 4.200 Euro/m² angeboten, 12,6 % mehr als zum Vorjahreszeitraum.Dieser Anstieg ist der dritthöchste unter den Big 8, überschreitetdarüber hinaus auch das 5-Jahreswachstum (11,1 %). Da das Angebot anBestandsflächen in Berlin deutlich eingeschränkt ist, sindWohnungsuchende gezwungen, sich vielfach im teureren Neubausegmentumzutun. Das hat die Preise angehoben, ein Ende dieser Entwicklungist nicht in Sicht, eher eine Anpassung der Mieten an die eine oderandere der genannten Städte.Wesentlich geringer fiel der Zuwachs in München und Stuttgart aus.An der Isar werden im Mittel 7.250 Euro/m² für eine Eigentumswohnungaufgerufen. Seit vielen Jahren ist Bayerns Metropole in dieserHinsicht die mit Abstand teuerste Stadt, auch wenn sich mit + 6,8 %das Wachstum zwischen 2017 und 2018 verglichen mit dem 5-Jahresmittel(9,9 %) verlangsamt hat und im Neubausegment auf Jahressicht sogarein leichter Rückgang um 1,6 % beobachtet wurde. In der schwäbischenLandeshauptstadt lag das jährliche Wachstum im Mittel bei 6,3 %. Hiermüssen im Mittel 4.250 Euro/m² für eine Eigentumswohnung eingeplantwerden. Der Preis von neu errichteten Eigentumswohnungen legte imJahresvergleich sogar um 11,7 % zu und bewegt sich damit nochoberhalb des jährlichen Zuwachses in den letzten fünf Jahren.Köln und Hamburg lassen es verhaltener angehen. Mit 3.500 Euro/m²stiegen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Köln um 5,7 %deutlich moderater an, nach mehr als 10 % pro Jahr in den letztenfünf Jahren. In Hamburg wurden Angebotspreise mit einem Plus von 4,3% (gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres) auf 4.390 Euro/m²notiert. Hier gleichen sich Angebot und Nachfrage anscheinend langsaman. Das jährliche Wachstum lag seit 2013 bei 6,7 %.In Düsseldorf ist aktuell keine Dynamik erkennbar. Wie vor einemJahr liegt das mittlere Kaufpreisniveau für angeboteneEigentumswohnungen bei 3.660 Euro/m². Düsseldorfer Kaufinteressentenmussten in den letzten fünf Jahren jährlich 10 % mehr ausgeben. ImSpitzensegment sind die Preise verglichen mit dem Vorjahresszeittraumsogar um 1,1 % gesunken.Anmerkungen* Angebotsmiet- bzw. -kaufpreise beschreiben den Median, d.h. 50 %der Werte in einer Stadt liegen über diesem Wert und 50 % darunter.Betrachtet werden die jeweiligen 12-Monats-Zeiträume (H1 2018gegenüber H1 2017).** JLL untersucht seit 2004 halbjährlich die Entwicklungen auf demMiet- und Wohneigentumsmarkt in Berlin, Hamburg, München, Frankfurtam Main, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Leipzig. Analysiert wurdeninsgesamt 54.000 Mietangebote sowie 31.000 Kaufangebote fürEigentumswohnungen. Die Darstellung der analysierten Datensätzereicht bis auf Stadtbezirksebene, unterschieden in Baualtersklassenund Wohnungsgrößen.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell