Seit 10 Jahren mit ALDI Reisen unterwegs (FOTO)

Essen / Mülheim a.d.R (ots) -ALDI Reisen feiert seinen zehnten Geburtstag. Zu diesem Anlasskönnen sich Kundinnen und Kunden über attraktive Jubiläumsangebotefreuen.Die besondere Erfolgsgeschichte begann am 5. Januar 2007: ALDIReisen startete mit einem achtseitigen Reiseflyer und demOnlineportal www.aldi-reisen.de. Während anfänglich fünf Reisen proMonat zur Wahl standen, hat sich das Angebot kontinuierlichweiterentwickelt. Heute bietet der ca. 40-seitige Reiseprospekt eineinspirierende Vielfalt von Event- über Familien- bis zu Rundreisenund Kreuzfahrten.Die Nachfrage war von Anfang an groß. Über 7.500 Buchungenverzeichnete ALDI Reisen bereits im ersten Monat. Das Erfolgsrezeptlässt sich dabei ganz einfach beschreiben. "Es war stets unser Ziel,Reisen nach dem bewährten ALDI Prinzip anzubieten", erklärt VittorioRotondo, zuständig für den Bereich ALDI Services bei ALDI SÜD. "DieKunden sollen sich darauf verlassen können, Angebote zu einemausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen. Dabei legenwir viel Wert auf Qualität. So versuchen wir beispielsweise,möglichst viele Inklusivleistungen anzubieten, um den Kunden einattraktives Gesamtpaket zu machen", sagt Anela Huseinbasic, zuständigfür den Bereich ALDI Reisen bei ALDI Nord.Vom Städtetrip bis zur LuxusreiseAnfänglich umfasste das Angebot bei ALDI Reisen einen Querschnittaus Bade- und Rundreisen sowie Kreuzfahrten, Städte-, Wellness-,Auto- und Familienreisen des Direktvermarkters Berge & Meer. Seit2011 kooperiert ALDI Reisen mit Centerparcs, ein Jahr später wurdenerstmals InterCityHotel-Gutscheine angeboten. Auch ausgewählteFußball-Bundesligaspiele inklusive Hotelübernachtungen können seit2013 gebucht werden. Spezielle Luxusreisen führten die Discounter abJuni 2014 ein. Für Weltenbummler hatte ALDI Reisen ab Juli 2015 mitder 100-tägigen Weltkreuzfahrt ein ganz besonderes Angebot imProgramm.Insgesamt stehen hinter ALDI Reisen heute vier Reiseanbieter. Dazugehören neben Berge & Meer sowie Centerparcs noch EurotoursInternational und Select Holidays. Aktuell können Kundinnen undKunden bei ALDI Reisen aus insgesamt über 500 ausgesuchten Angebotenwählen. Dabei bleibt ALDI seinem "Einfach-Prinzip" auch imReisebereich treu. "Nicht die Masse an Angeboten macht ALDI Reisenaus, sondern die gezielte Vorauswahl an attraktiven Reisen für seineKunden", sagt Vittorio Rotondo. "Besonders gefragt sind momentan dieRundreise-Destinationen Südafrika, Kuba und Japan. Im Trend liegenaußerdem Südamerika und Tansania. Aber auch unsereKreuzfahrtangebote, vor allem unsere Kreuzfahrtkombinationen,erfreuen sich immer größerer Beliebtheit."Attraktive JubiläumsangeboteAnlässlich des Jubiläums möchte sich ALDI Reisen mit attraktivenJubiläumsangeboten bei seinen Kundinnen und Kunden für ihre Treuebedanken. Dazu gehört unter anderem eine achttägige Rundreise durchden Osten der USA (ab 799 Euro pro Person), die schon beim Start vonALDI Reisen ein Bestseller war. Auch Rundreisen durch Namibia,Thailand und China gibt es zu attraktiven Preisen. Ein weiteresHighlight, das ebenfalls schon 2007 angeboten wurde, ist eineneuntägige Reise nach Mauritius in ein Beachcomber Hotel (ab 999 Europro Person). Unter www.aldi-reisen.de/jubilaeum erhalten Sie weitereInfos zu den Angeboten.Über ALDI ServicesBereits seit über zehn Jahren arbeiten die UnternehmensgruppenALDI Nord und ALDI SÜD erfolgreich online für den Bereich ALDIServices zusammen. Zu den ALDI Services gehören neben ALDI TALK auchALDI Reisen, ALDI Blumen und ALDI Foto. Mit ALDI life bieten dieDiscounter seit 2015 einen eigenen Musik-Streaming-Dienst und seitkurzem auch eBooks an. Seit Dezember 2016 verfügt ALDI TALK mit demMobilfunk-Shop über den ersten eigenen Onlineshop.Hier geht es direkt zu ALDI Reisen: www.aldi-reisen.dePressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger,E-Mail: presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell