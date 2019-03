Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Remagen (ots) -Christoph Sieder, Leiter Unternehmenskommunikation desTechnologiekonzerns ABB mit Hauptsitz in Zürich, ist "PR-Manager desJahres 2018". Mit der Auszeichnung würdigt das prmagazin jährlichaußergewöhnliche Leistungen eines Kommunikationsprofis aus demdeutschsprachigen Raum.Sieder erhält den Preis für die hoch professionelle Kommunikationrund um den Transformationsprozess des globalen Technologiekonzernsund die erfolgreiche Neupositionierung der ABB als Innovationsführerin den Bereichen Automatisierung, Robotik, Antriebe undElektrifizierung. In dem Zusammenhang hat er mit seinem Team auch dieMarke ABB im Rahmen der Konzernstrategie weltweit neu aufgestellt undzu einer der wertvollsten Marken im Industriesektor weiterentwickelt.Besonders hervorzuheben ist das Anfang 2018 gestartete Engagementals namensgebender Partner der ABB FIA Formel E. Sieders Team nutztdie aufsehenerregende Rennsportserie äußerst erfolgreich alsweltweite Kommunikationsplattform rund um die ThemenElektrifizierung, digitale Technologien und Nachhaltigkeit. Ihm istes damit gelungen, das Thema E-Mobilität in beispielhafter Weise mitdem Unternehmen und der Marke ABB zu verknüpfen. Als führenderAnbieter von E-Mobilitätslösungen deckt ABB das gesamte Spektrum derLadetechniken für Elektroautos sowie Elektro- und Hybridbusse ab undbietet Systeme für die Elektrifizierung von Schiffen und Bahnen. DerKonzern hat weltweit die bisher größte Zahl an Schnellladestationenfür Elektroautos installiert.Christoph Sieder ist seit Juli 2014 Group Senior Vice Presidentund Head of Corporate Communications der ABB. Zuvor wirkte er zehnJahre lang als Senior Vice President Corporate Communications beimdeutschen Spezialchemiekonzern Lanxess. Der 48-Jährige begann seinePR-Karriere im Jahr 1992 in der Automobilindustrie. Bei der FordMotor Company in Wien stieg der gebürtige Österreicher als ManagerPublic Relations Central & Eastern Europe ein. 1996 zog er für dasUS-Unternehmen weiter nach Budapest, wo er als Manager Media &Governmental Relations für 16 Märkte in zentral- und Osteuropazuständig war.1996 holte ihn die Ford-Werke AG nach Köln, um dort dieProduktkommunikation zu führen. 1999 berief ihn das Unternehmen alsDirector Public Affairs Premier Automotive Group nach London, wo erfür die Kommunikation der Premiummarken des Ford-Konzernsverantwortlich war. 2001 kehrte Sieder nach Österreich zurück undarbeitete ein gutes Jahr lang als Director Communications für Fiat.Dann führte ihn sein Karriereweg zurück nach Deutschland: BeimHalbleiterhersteller Infineon in München fungierte er von 2002 an alsLeiter Konzernkommunikation.Im Juli 2004 wechselt er zur Bayer AG nach Leverkusen, um für diegeplante Abspaltung des Spezialchemiebereichs unter dem neuenMarkennamen Lanxess die weltweite Kommunikationsverantwortung zuübernehmen. Nach dem erfolgreichen Börsengang und der folgendenweltweiten Neupositionierung gelang Lanxess 2012 schließlich derSprung in den Dax 30. 2014 holte ihn dann Dr. Ulrich Spiesshofer, CEOder ABB, nach Zürich. Sieder hat Kommunikation, Geschichte undEnglisch an der Universität Wien studiert und dort auch den Master ofAdvanced Studies im Public-Relations-Studiengang absolviert.Der Jury für den "PR-Manager des Jahres" gehören neben derChefredaktion des prmagazins, Katharina Skibowski und ThomasRommerskirchen, die bisherigen Preisträger des Seismographen an:Horst Borghs, Anton Hunger, Eva-Maria Geiblinger, Dieter Schweer,Klaus Walther, Andreas Fritzenkötter, Hartmut Schick, ChristianKullmann, Richard Gaul, Harry Roegner, Thomas Ellerbeck, OliverSchumacher, Martin Brüning, Maximilian Schöberl, Christine Graeff,Stephan Grühsem, Ulrich Ott, Michael Preuss und Christof Ehrhart.Die Auszeichnung - ein symbolischer Seismograph - wird im Rahmeneiner Feier im Verlag Rommerskirchen überreicht. Die Laudatio hältDr. Ulrich Spiesshofer, CEO der ABB.Pressekontakt:Thomas RommerskirchenChefredakteur prmagazinTelefon: 02228/931-143Telefax: 02228/931-129E-Mail: roki@rommerskirchen.comOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuell