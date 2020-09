Seismic sammelt 92 Mio. $ im Zuge der Series F Finanzierung von Permira Funds. Das Unternehmen wird auf ca. $1.6 Mill. geschätzt

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Seismic will Finanzmittel zur Beschleunigung von Innovation, globaler Expansion und Übernahmen einsetzenSeismic (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2931846-1&h=676772436&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931846-1%26h%3D2754041213%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fseismic.com%252F%253Futm_medium%253Dreferral%2526utm_source%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcomms-pr-2020%26a%3DSeismic&a=Seismic), der branchenführende Anbieter einer Plattform für Sales Enablement und Marketing-Orchestrierung, und Permira, ein globales Private-Equity-Unternehmen, gaben heute bekannt, dass Seismic eine Serie F-Runde von 92 Mio. USD aufgelegt hat, die von einem von Permira-Fonds finanzierten Unternehmen angeführt wird, um die rasche Innovation, das internationale Wachstum und die Übernahmeaktivitäten von Seismic zu beschleunigen. Weitere neue strategische Investoren sind Ameriprise Financial (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2931846-1&h=1221075450&u=https%3A%2F%2Fwww.ameriprise.com%2F&a=Ameriprise+Financial) und EDBI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2931846-1&h=2618775601&u=https%3A%2F%2Fwww.edbi.com%2F&a=EDBI). Zu den bestehenden Investoren, die sich an der Runde beteiligen, gehören Jackson Square Ventures, Lightspeed Venture Partners und T. Rowe Price. Diese Runde bringt die von Seismic aufgebrachte Gesamtsumme auf fast 270 Mio. USD und bewertet das Unternehmen mit rund 1,6 Mrd. USD.Zusätzlich zu ihrer primären Kapitalanlage haben die Permira-Fonds auch eine bedeutende Sekundärinvestition in Seismic getätigt und sind damit zum größten Einzelinvestor von Seismic geworden."Wir haben Seismic vor zehn Jahren gegründet, um Marketing- und Sales-Teams dabei zu unterstützen mit den richtigen Inhalten zur richtigen Zeit mit potentiellen Kunden in Kontakt zu treten - und so maßgeschneiderte, personalisierte Erlebnisse in großem Maßstab zu bieten", sagte Doug Winter, Mitbegründer und CEO von Seismic. "Die Investition von Permira in Seismic ist ein enormer Beweis für die Marktchancen, das Team und die allgemeine Dynamik von Seismic. Die Erfahrung von Permira, bei der Investition in führende Unternehmenssoftwarefirmen, wird uns dabei helfen, Innovationen der Seismic-Plattform, die internationale Expansion und die M&A-Bemühungen voranzutreiben. Wir sind außerdem hocherfreut, dass Ameriprise Financial, ein geschätzter Kunde von Seismic, seine Beziehung zu uns als strategischem Investor ausbauen konnte. Darüber hinaus freue ich mich darauf, EDBI, eine führende globale Investmentfirma in Asien, in der Seismic-Familie willkommen zu heißen, während wir unsere Präsenz im Asien-Pazifik-Raum weiter ausbauen".Seismic hat sich als klarer Marktführer im Bereich Sales Enablement und Marketing-Orchestrierung etabliert, mit Einnahmen, die fast viermal so hoch sind wie die ihres unmittelbaren Wettbewerbers. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 erzielte Seismic einen Anstieg der aktiven Nutzer um 148 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was zum Teil auf die weltweite Umstellung auf digitale und Remote-Arbeit zurückzuführen ist. Darüber hinaus erweiterte das Unternehmen seine Seismic Storytelling-Plattform mit der Übernahme von Percolate im November 2019. Seismic trieb außerdem die internationale Expansion voran, unter anderem durch die Eröffnung von Niederlassungen in Frankreich, Deutschland und Australien im vergangenen Jahr. Mit mehr als 600 Unternehmenskunden weltweit genießt Seismic eine Best-in-Class-Netto-Retentionsrate von fast 120 Prozent, was ein Zeichen für den wachsenden Mehrwert ist, den das Unternehmen seinen Kunden bietet."Seismic ist ein Pionier in der Kategorie des Sales Enablement und eine wesentliche Anwendung, die die Tendenz der Kunden zu effektiverem Verkauf unter Verwendung personalisierter Inhalte während der gesamten Customer Journey unterstützt. Im gesamten Permira-Portfolio haben sich unsere Unternehmen an Seismic gewandt, um die Effektivität und Effizienz ihres Vertriebs zu verbessern", sagte Ryan Lanpher, Partner von Permira. Andy Young, Principal von Permira, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Seismic, um die Produkt-Roadmap, die globale Expansion und die vertikalen, marktorientierten Wachstumschancen, insbesondere im Bereich der Finanzdienstleistungen, zu beschleunigen.""Als wir die letzte Finanzierungsrunde von Seismic leiteten, haben wir uns der Vision des Unternehmens verschrieben und waren besonders beeindruckt von der starken Begeisterung der Kunden von Seismic", sagte John W. Thompson, Venture Partner bei Lightspeed, Vorstandsmitglied von Seismic und Vorsitzender des Board of Directors von Microsoft. "Seismic spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Unternehmen dabei zu unterstützen, es ihren Marketing- und Sales-Teams zu ermöglichen, mit Kunden mit hochrelevanten Inhalten in Kontakt zu treten, um die Verkaufszyklen zu beschleunigen. Sie haben recht erfolgreich dazu beigetragen, dass viele der größten Marken der Welt mit hochgradig dezentralisierten, globalen Teams arbeiten können."Seismic hat ein gewaltiges Momentum. Zusätzlich zu seinem raschen Wachstum wurde Seismic 2019 und 2020 in die Forbes Cloud 100, Forbes' America's Best Startup Employers of 2020, Comparably Top Leadership Teams of 2020, und Inc. Magazine's Best Workplaces of 2020 gewählt, neben anderen Unternehmens- und Arbeitsplatzauszeichnungen. Seismic wurde in zahlreichen Analystenberichten, darunter The Forrester Wave(TM), zum Marktführer ernannt: Sales Content Solutions, Q3 2020, The Aragon Research Globe for Sales Enablement Platforms 2020, Research in Action's Vendor Selection Matrix(TM) - Sales Engagement Management (SEM) SaaS und Software und der Magic Quadrant 2020 Gartner für Content-Marketing-Plattformen für seine Percolate-Lösung. Darüber hinaus wurde Seismic kürzlich im G2 Summer 2020 Grid® Report for Sales Enablement zum siebten Mal in Folge zum Marktführer gekürt.Seismic wurde 2010 mit Hauptsitz in San Diego gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 900 Mitarbeiter in 14 Niederlassungen.Die Transaktion wurde Anfang dieses Monats abgeschlossen. JP Morgan war als Finanzberater für Permira tätig. Die BofA fungierte als Berater von Seismic.Über SeismicSeismic ist die branchenführende Marketing- und Vertriebslösung, die Go-to-Market-Teams aufeinander abstimmt. Dabei werden beide Teams gleichzeitig in die Lage versetzt, wirklich mit Kunden und Interessenten zu interagieren und eine Customer Experience mit zu gestalten, die Wachstum fördert. Die Storytelling PlatformTM von Seismic bietet innovative Möglichkeiten für Marketingexperten, um die Bereitstellung von Inhalten über alle Kanäle zu orchestrieren. Und für Vertriebsmitarbeiter, um mit potenziellen Kunden in jedem Schritt ihrer Customer Journey auf eine überzeugende, relevante Weise in Kontakt zu treten. Mehr als 600 Unternehmen, darunter IBM und American Express haben Seismic als ihre bevorzugte Plattform für den Vertrieb ausgewählt. Die Storytelling-Plattform von Seismic verfügt über entsprechend Schnittstellen zu den wichtigsten Business-Anwendungen inkl. u.a. von Microsoft, Salesforce, Google und Adobe. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und weitere Niederlassungen in Nordamerika, Australien und Europa. In Deutschland ist das Unternehmen von Düsseldorf aus aktiv.Weitere Informationen, wie Seismic von Unternehmen unterschiedlicher Branchen eingesetzt wird, finden Sie auf seismic.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2931846-1&h=3114517150&u=http%3A%2F%2Fseismic.com%2F&a=seismic.com).Über PermiraPermira ist ein weltweit tätiges Investmentunternehmen. Das 1985 gegründete Unternehmen berät Fonds mit einem Gesamtvolumen von etwa 50 Milliarden US$ (44 Milliarden EUR) Kapital und tätigt langfristige Investitionen in Unternehmen mit dem Ziel ihre Leistung zu transformieren und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Die Permira-Fonds haben über 250 Private-Equity-Investitionen in vier Schlüsselsektoren getätigt: Technologie, Endverbraucher, Dienstleistungen und Gesundheitswesen. 